研究：病患染疫後「平均5天出現症狀」與SARS相似　14天隔離期合理

▲《內科學年刊》一份研究指出，新冠肺炎患者感染病毒平均5天以後出現症狀。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

新冠肺炎疫情全球擴散，《內科學年刊》（Annals of Internal Medicine）最新研究指出，雖然病例的潛伏期時間範圍廣泛，但患者感染以後平均5天就會出現症狀，與SARS、MERS的情況類似，且高達98％的人在11.5天以內產生不適，因此全球目前普遍採用的14天隔離檢疫期非常合理。

《衛報》報導，研究團隊分析了中國與其他國家2月24日以前的181個病例、媒體報導等等。他們發現，大多患者都曾到訪武漢，或與曾有武漢旅遊史的人接觸，平均在可能接觸病毒的5.1天以後出現症狀，這一點與SARS、MERS相似。此外，98％患者感染11.5天以內就會身體不適。

研究中也指出，每1萬名接受14天隔離的人之中，只有101人解禁後才出現症狀，因此14天隔離期在「傳染機會最小化」以及「避免不必要困擾」之間達成很好的平衡，尤其對於受隔離的醫護人員而言更是如此。雖然報告中沒有說明無症狀期間的傳染程度與範圍，但初步證據顯示，從患者感到不適，到能夠將病毒傳染給他人之前，至少仍有一小段時間差距。

▲研究指出，全球普遍採用的14天隔離期達成良好平衡。圖為成都醫護人員搬運新冠肺炎隔離患者。（圖／路透）



約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彭博公衛學院學者萊斯勒（Justin Lessler）是研究的資深作者。他說，「目前建議的14天隔離與積極監測是合理的，雖然長期來看，有些案例可能會被忽略。」

倫敦帝國學院（Imperial College London）的傳染疾病學者庫克（Graham Cooke）表示，「14天（隔離期）也許不是100％，但已經非常接近，這令人感到寬慰。」他也強調研究不該被錯誤解釋，如果認為，某人在可能接觸病毒的5天內沒有出現症狀就代表沒被感染，「這是絕對錯誤的解釋，一半的人5天時還不會出現症狀。」

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