國際婦女節「全球數十萬人」街頭發聲！各國女性訴求一次看

▲烏拉圭首都蒙德維的亞（Montevideo）一名參加國際婦女節遊行的女子。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社聖地牙哥8日綜合外電報導

全球各地數十萬人在國際婦女節這天紛紛走上街頭，不過由於新冠肺炎疫情嚴峻，亞洲地區許多相關活動都遭到取消，歐亞部分活動發生示威民眾遭攻擊事件。

《法新社》報導，巴基斯坦和吉爾吉斯婦女節集會活動都傳出攻擊事件；土耳其警方朝遊行女性發射催淚瓦斯；法國也傳出巴黎警方對女性集會活動暴力相向，引發部分政治人物譴責。

【遊行民眾遭攻擊 保守國家女權窒礙難行】

民風極度保守的巴基斯坦至今仍有女性因古老陋習遭到「榮譽處決」。部分女性今天在遊行時遭棍棒和石頭攻擊，反映出女權運動在巴基斯坦社會推動上的窒礙難行。

吉爾吉斯方面，蒙面男性攻擊首都比許凱克（Bishkek）一場集會活動，撕毀與會民眾所持標語，警方也逮捕數十名示威民眾。

警方發言人表示，為了保護這些示威民眾的人身安全，才將他們加以拘留。

土耳其方面，當局連2年禁止婦女節遊行活動。伊斯坦堡女性遊行民眾在市中心大街上行進時，遭警方發射催淚瓦斯制止。

▲智利大批人群聚集在首都聖地牙哥總統官邸拉莫內達宮（Palacio de La Moneda）外。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥民眾於8日走上墨西哥城街頭遊行。（圖／達志影像／美聯社）

【智利秘魯示威遊行 促墮胎合法化】

南美洲國家智利出現大規模集會活動，當局表示，婦女節這天有多達15萬名抗議民眾聚集在首都聖地牙哥（Santiago）。

抗議期間爆發短暫衝突，警方動用催淚瓦斯和水砲阻止部分抗議民眾朝總統府方向前進。

許多抗議女性配戴象徵贊成墮胎選擇權的綠色頭巾，或反殺害女性集會所使用的紫色圍巾。

對女性施以暴力的風氣長久來根深蒂固存在墨西哥社會中，墨國日前發生一連串女性遭殺害案件，首都墨西哥市（Mexico City）年度婦女節遊行活動今天湧現空前人潮。

秘魯首都利馬（Lima）也有女性走上街頭示威，呼籲墮胎合法化、改善工作條件，並終結暴力對待女性的行為。

▲法國巴黎國際婦女節的遊行情況。（圖／達志影像／美聯社）



【巴黎上空示威 譴責父權主義當道】

法國女性主義運動團體「費曼」（Femen）人士今天上半身赤裸，戴著護目鏡和口罩聚集在巴黎協和廣場（Place de la Concorde）譴責「父權主義盛行」。

示威女性高喊說：「誰在負責洗碗？我們要創造革命。」

【新冠肺炎疫情影響 亞洲多國取消活動】

最早爆發新冠肺炎的中國方面，官媒中央電視台強調抗疫最前線女性醫療工作者的貢獻。

印度一場女子馬拉松賽也因為擔心疫情擴散，被迫延期。

新冠肺炎確診突破7000例的韓國方面，許多婦女節相關活動遭到取消。韓國是中國以外疫情最嚴峻的國家。

▲菲律賓民眾聚集馬尼拉街頭，指控總統杜特蒂厭惡女性。（圖／達志影像／美聯社）



【各國示威民眾促政府改善女性勞動權益】

泰國在軍政府統治下，首都曼谷示威民眾要求改善勞工保護措施和更多權益。

菲律賓數百名男女今天聚集首都馬尼拉，指控總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）厭惡女性，並焚燒杜特蒂巨型肖像。

非洲國家蘇丹女性今天在首都喀土穆（Khartoum）司法部外示威，要求終結歧視性法律。

巴西女性也走上街頭，反對極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）種種剝奪女性工作權益的政策。

此外，伊拉克、黎巴嫩、西班牙首都馬德里和烏克蘭首都基輔等地都有婦女節示威或遊行活動。

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