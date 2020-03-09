美參議員克魯茲「短暫接觸患者」居家隔離中！國務院警告「勿搭郵輪」

▲美國德州共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）自曝曾與確診患者接觸。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國德州共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）於8日透露，他上月曾與一名確診患者有過「短暫接觸」，雖被醫療單位認為染疫風險極低，但仍決定在家自我隔離；眾議員戈薩拉（Paul Gosar）稍晚也自曝，曾與患者「持續接觸」，已經接受隔離檢疫。此外，美國國務院領事事務局發布推特，警告公民不要搭乘郵輪旅遊。

參議員克魯茲（Ted Cruz）於8日發布聲明透露，上月到馬里蘭州參加「保守政治行動會議」（CPAC），曾與一名新冠肺炎確診患者有過「簡短交談與握手」等互動，因此接下來將待在家中自我隔離，直到接觸後14天期滿。他說，「我沒有出現任何症狀，我覺得很好、很健康。互動發生在10天前，而潛伏期平均是5天至6天，我們的互動不到1分鐘，我目前也沒有任何症狀，醫療單位告訴我，別人傳染給我的機率非常低。」

《福斯新聞》報導，克魯茲表示，雖然醫療專業人員認為染疫風險很低，但有鑑於他與選民互動頻率很高，「為了讓大家安心」，仍決定居家隔離。他也鼓勵民眾遵循CDC與其他公衛專業建議，「每個人都應該繼續認真看待這一次疫情，並依據事實與醫療科學行動。」

▲美國亞利桑那州共和黨籍眾議員戈薩拉（Paul Gosar）也曾接觸確診患者。（圖／達志影像／美聯社）



不久以後，亞利桑那州眾議員戈薩拉（Paul Gosar）也宣布，他與另外3名員工也曾在CPAC與患者「持續接觸」，目前正在接受「自我隔離」，因此辦公室本周將暫停營運，「我們全都沒有症狀，感覺良好，但我們對此積極行動，保持警戒。」

CPAC主辦單位「美國保守聯盟」（ACU）於7日表示，患者在出席會議以前就感染病毒，隔日又再發布聲明指出，他們正與馬里蘭州衛生局密切合作，針對會議場地「蓋洛德國家度假會議中心酒店（Gaylord National Resort & Convention Center）數千名員工進行檢測，目前尚未有人通報症狀，「我們將持續與確診者保持密切聯絡，而他的情況持續好轉。」

U.S. citizens, especially with underlying conditions, should not travel by cruise ship. #CDC notes increased risk of #COVID19 on cruises. Many countries have implemented screening procedures, denied port entry rights to ships and prevented disembarking. https://t.co/jh93gZTkpC pic.twitter.com/jI6S0UceVg — Travel - State Dept (@TravelGov) March 8, 2020

CNN引述美國疾病管制與預防中心（CDC）數據指出，國內累計550起新冠肺炎病例，21例死亡，其中包括49名武漢撤僑、46名鑽石公主號乘客與21名至尊公主號乘客。《美聯社》報導，美國國務院領事事務局警告，「美國公民，尤其是擁有潛在疾病的人，不應搭乘郵輪旅遊……在郵輪上感染新冠肺炎風險增加，許多國家已經實施了檢測程序，拒絕船隻入港、登陸。」

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