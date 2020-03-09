美華盛頓州療養機構已爆13死　又70員工「出現疑似症狀」、6住戶不適！

▲美國華盛頓州柯克蘭生活護理中心（Life Care Center of Kirkland）進行封院。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

新冠肺炎疫情擴散，美國目前累計565例，華盛頓州、加州與紐約州通報最多病例。其中，位於西雅圖郊區的柯克蘭生命照護中心（Life Care Center of Kirkland）已有13名住戶染疫病逝，1名探訪民眾確診，7日又傳出70名員工出現疑似症狀，6名住戶身體不適。

《紐約時報》報導，美國新冠肺炎疫情擴散，華盛頓州金恩郡（King County）的柯克蘭生命照護中心已有13起死亡病例，1名探訪民眾染疫。院方發言人基利安（Tim Killian）於7日表示，180名員工之中有70人身體不適，出現新冠肺炎疑似症狀；另外6名住戶也生病了，仍住在生命照護中心裡，但已實施訪客限制。

基利安表示，院方目前只收到45份篩檢工具，對於63名居民及數十名工作人員而言遠遠不足，他也稱讚依然前來上班的員工，「這些員工與照護人員承擔著巨大的壓力與工作量，他們真的是英雄。」

院方管理階層7日稍晚表示，州政府已提供額外的篩檢設備，足夠讓所有居民接受檢測。據了解，一批由醫師、護理師組成的聯邦小組8日已抵達支援，但目前仍不清楚員工是否也能夠接受新冠肺炎篩檢。

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