美國疫情蔓延「30多州失守」！專家警告：可能需要封城

▲美國新冠肺炎疫情已經蔓延30多州，確診數突破500。圖為華盛頓州柯克蘭醫療人員護送患者。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約8日綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情升溫，確診病例破500，死亡人數破20。一名高階衛生官員今天說，可能必須考慮採取地方封城措施，並建議感染風險最大的年長族群和身體不適者別出國。

《紐約時報》報導，紐約哥倫比亞大學（Columbia University）和巴納德學院（Barnard College）明後兩天停課，且週末之前的課程改採遠距教學，因為校區有人因暴露於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）風險而遭隔離。

據報導，美國34州和哥倫比亞特區統計至少539起確診病例，康乃狄克州通報首起病例；華盛頓州也新增死亡病例，全國累計死亡人數來到22人。華盛頓州、紐約州、加州和俄勒岡州相繼宣布進入緊急狀態，全美愈來愈多學校停課，引發停課將影響學習、增添家庭負擔和社區亂象隱憂。

▲美國紐約民眾購買口罩。（圖／路透）

【地方封城＋禁搭郵輪】

愛阿華州州長雷諾茲（Kim Reynolds）今天表示，州內出現3例確診，都是最近曾到埃及搭尼羅河遊船後返家發現感染，目前3人都在家隔離。他們的遊船行程是2月17日到3月2日，然後3月3日返家。

美國「國家過敏與傳染病研究院」（NIAID）主任佛奇（Anthony S. Fauci）今天表示，地方封城恐怕有其必要，並建議感染風險最大的年長者和有潛在健康狀況的族群不要旅行，「搭機和長途旅行前必須三思，不只要三思，而且不要上郵輪」。

佛奇表示，川普政府準備好採取「一切適當行動」遏阻疫情，包括高病例數地區採取旅行限制。

佛奇告訴《福斯週日新聞》（Fox News Sunday），「我認為不會像『沒人進沒人出』那樣嚴格，但如果我們病例持續增加，尤其是社區層級，將會有我們所謂的減災措施，尤其我們必須擴大社交距離，讓民眾遠離人潮擁擠區域。」

佛奇在《美國國家廣播公司》（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問中說，公衛官員愈來愈清楚這場危機會持續升溫，前景不樂觀，令人憂心，因為發現有社區傳播現象。

美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID）是美國衛生部所屬國家衛生院的27個研究所之一，主要工作是進行基礎研究及應用研究，以防治傳染病與過敏性疾病。目前正負責新冠肺炎疫苗開發，佛奇2月底告知媒體，疫苗準備展開臨床實驗，但量產約需一年。

▲美國總統川普參訪馬里蘭州的疫苗研究中心。（圖／達志影像／美聯社）

【指揮紊亂 醫院認需篩檢竟被官員打回票】

然而因應疫情行動持續充斥不確定性，《華盛頓郵報》報導說，川普政府指示混亂，還傳出部分患者無法接受檢測。

郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）停泊在加州舊金山外海4天後，終於獲准明天停靠附近的奧克蘭港。船上至少21人檢測感染新冠肺炎。美國衛生及公共服務部今天表示，船上3500多人將在加州、德州和喬治亞州隔離。

華郵指出，部分白宮官員私下認為，美國病例數在接下來48小時將會倍增。

部分消息也顯示，有美國民眾因為礙於地方層級做決定而無法接受檢測。昨天臉書上一則廣傳的貼文顯示，一名46歲華府居民說，醫師判斷她應該接受篩檢，但遭到華府衛生部門拒絕，「對我來說這是不對的」。

這名婦人最近曾到泰國，並且短暫停留南韓首爾機場。衛生官員說她不具篩檢資格，因為到機場不須篩檢，美國疾病管制暨預防中心（CDC）認為她只有在機場內，不算是高風險區。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！