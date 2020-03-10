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武漢現場／華航起飛時間曝光　機場櫃台「站滿檢疫員」迎接470台人

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記者陳政錄／台北—武漢報導

第二批武漢包機回台時間進入倒數！據《ETtoday新聞雲》掌握，目前約470名滯留湖北的台灣民眾，已於下午陸續抵達武漢天河機場，並正在進行值機作業。從現場畫面來看，華航值機櫃台周圍，站滿一排檢疫人員和身穿防護服的工作人員，對民眾進行檢疫和身分確認，同時華航、東航2包機分別預計在17時00分和18時30分起飛。

▲▼滯留湖北470位台灣民眾抵達武漢天河機場，等待值機。（圖／受訪者提供）

▲滯留湖北約470位台灣民眾抵達武漢天河機場，等待值機。（圖／受訪者提供）

根據畫面，此次第二批2包機的航班號、起飛和值機時間一一曝光，其中，華航搭乘CI542航班，計畫17時00分起飛，到站台北桃園，值機時間為14時00分到16時00分；東方航空則為MU7871航班，計畫起飛時間18時30分，值機時間為14時00分到17時50分，另下方還有一架，原定計畫18時35分起飛的MU7872東航航班，狀態顯示為「取消。」

值得注意的是，由於中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，按照我方要求的包機原則，需首架包機抵達桃園機場，並全部下客完成後，「第二架才能飛進來。」因此，以武漢到桃園飛行時間約為2時15分左右來看，上述起飛時間應有調整空間。

▲▼滯留湖北470位台灣民眾抵達武漢天河機場，等待值機。（圖／受訪者提供）

▲▼可見值機櫃台附近站滿檢疫人員，協助民眾辦理手續和進行檢疫，其餘民眾則戴上口罩，於機場大廳座位等待。（圖／受訪者提供）

▲▼滯留湖北470位台灣民眾抵達武漢天河機場，等待值機。（圖／受訪者提供）

據稍早動身前往機場民眾表示，他們在昨天晚上收到通知後，今天一大早便前往所屬行政區指定地點集合，經體溫檢測、身分確認無誤，並出示核酸檢測為陰性的證明文件後，方能上車前往機場，且車上都有檢疫人員同行，採最多一人一排模式，避免近距離接觸。

台商轉述，約下午14時30分許，滯留民眾陸續搭乘巴士抵達武漢天河機場，隨後下機按照分配到的班次安排，辦理值機和行李托運作業，但他們也不清楚官方對人員搭乘華航、東航的具體分配原因如何。

▲▼滯留湖北民眾搭乘巴士，抵達武漢天河機場。（圖／受訪者提供）

▲滯留湖北民眾搭乘巴士，抵達武漢天河機場。（圖／受訪者提供）

據《ETtoday新聞雲》進一步了解，華航包機已在今天中午12時左右，從桃園機場出發，包機申請時間點則為傍晚5點從武漢起飛，約晚間8點返抵桃機；東航則規劃班機編號MU9005下午2點半先從上海虹橋飛至武漢，再改編號MU7871，晚間9點半從武漢起飛，11日凌晨12點半抵達台灣。但消息人士指出，東航包機尚未獲得民航局批覆。

據了解，此次包機將由兩班台灣華航、大陸東方航空共同執飛，分送235人、共470名台商從武漢返回台灣。陳時中今（10）日在記者會上公布在隨機醫護名單，分別為4位醫師、9位護理人員。醫師團隊包含一位領隊醫師，另有檢疫醫師、小兒科、婦產科醫師等，相關藥物也已準備妥當。

至於包機下機後的SOP，會比照「橫濱模式」處理，桃機指出，一架包機從抵台~檢疫完成離開，推估需要3～5小時，如果兩架包機都要返台的話，合理的處理時間應該要間隔這麼久，目前已經先預留停機坪空間下來，不過棚廠部分，兩架包機沒辦法一起進去，通關方式就跟上次一樣，還是由指揮中心主導。

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