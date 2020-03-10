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習近平武漢考察釋放「3大政治訊號」　港媒揭：頗有安撫意味！

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▲▼ 習近平,習近平訪武漢。（圖／翻攝自微博）

▲習近平抵達武漢考察。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎爆發3個月後，中共總書記習近平今（10）日首次前往武漢考察，第一站就來到火神山醫院，勉勵大家堅定信心，戰勝疫情。對此，《香港經濟日報》引述觀察人士說法，稱習近平此行釋放了3大政治訊號。

習近平今日上午抵達武漢市，考察湖北和武漢的新冠肺炎疫情防控工作，下飛機後首先專程前往火神山醫院，瞭解醫院建設運行、患者收治、醫務人員防護保障、科研攻關等情況，親切看望正在接受治療的患者，關心慰問日夜奮戰在抗擊疫情第一線的醫務工作者，勉勵大家堅定信心，戰勝疫情。

▲▼ 習近平,習近平訪武漢。（圖／翻攝自微博）

▲ 習近平與病房內的患者視訊。（圖／翻攝自微博）

《香港經濟日報》指出，外界此前已預期，習近平很可能在疫情出現大約100天赴武漢考察，而今天的行程引證這一推斷。有觀察人士分析，習近平此行釋放三大重要政治訊號。

一、控疫情取得階段成果，暫進入緩和期

武漢是大陸疫情最嚴重的區域，習近平考察武漢，因此被視為疫情是否階段性、實質地好轉的一個重要觀察視窗。事實上，最新數據顯示，9日僅新增新冠肺炎確診病例19例，扣除湖北省與境外輸入這2個來源，其他地區已連續3天新增確診掛零，「習近平此刻到武漢，就頗有宣告此前控疫情措施取得成效，疫情暫受控、甚至疫情有暫趨緩和之勢。」

二、給與企業復工信心和鼓勵

儘管大陸疫情數字暫趨緩和，但部份企業復工仍如履薄冰，憂慮新冠肺炎會隨復工再度擴散，日前有數據顯示，北京高新技業的復工率只有4至8成左右，中小企復工率較低。

觀察人士表示，習近平親赴疫情最嚴重的武漢視察，可釋出疫情暫受控、企業可放心復工的訊號。另外，有專家指出，復工率至本月底有需要提高至90％以上，以減少中國經濟受損程度、護航就業狀況。

三、安撫受封城影響的湖北民眾

客觀現實是，武漢封城、湖北封城有助切斷新冠肺炎傳播鏈，對全大陸抗疫有貢獻，但卻嚴重影響當地居民生活、甚至威脅他們的安全，這已引起湖北部份民眾不滿，作為中央指導組組長的孫春蘭，5日在武漢社區視察時，就罕有遇到「抗議」。

政治觀察者指，這種不滿情緒不利「後疫情」階段社會穩定，習近平此時到訪武漢，便頗有安撫當地民眾的意味。至於習近平此行能否達到預期目標，有待進一步觀察。

▼ 習近平在武漢考察。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 習近平,習近平訪武漢。（圖／翻攝自微博）

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