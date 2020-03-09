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台南河樂廣場新地標　藍營議員質疑：公園夠安全嗎？！

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▲台南市議員盧崑福及洪玉鳳關心台南「河樂廣場」水質及安全維護問題，希望市府正視改善。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員盧崑福及洪玉鳳關心台南「河樂廣場」水質及安全維護問題，希望市府正視改善。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

世界7大令人期待公園之一的台南「河樂廣場」3月7日開幕啓用，假日及夜晚「吸引」進一波波人潮欣賞水光倒影，從白天到夜晚都有人群拍照，不少親子家庭、情侶或三五好友拍照打卡，更有市民席地野餐或帶毛小孩寵物溜躂，但國民黨議員盧崑福及洪玉鳳質疑該廣場水質及安全維護安全嗎？

盧崑福議員指出，依媒體報導及『河樂廣場The Spring』臉書表示，水池是採用24小時自動水循環系統，市民可以安心玩水，但市府官網卻說「水體採用3道RO逆滲循環過濾系統，每日清潔循環一次」，還有現場不少安全問題，不少民眾向他及洪玉鳳議員反應，呼籲市府維護一個優質戶外環境不能掉以輕心，要更加強衛生及安全問題把關！

盧崑福表示，媒體報導河樂廣場違停無法開罰，警方無法開罰的原因竟是尚未設立「禁止停車」告示牌，相關配套措施沒做好！且這麼大的場地只有駐衛警與清潔員共3人可以勸導遊客，這樣的措施和人力令人擔憂！還有民眾反應背被邊緣割到、小朋友撞到頭、尖銳灑水設施刺傷、男廁幼童小便斗不足及西側樓梯有階梯過小等等設施上不夠安全問題待改善！要求市政府各單位要加強改善做得更好！

洪玉鳳議員指出，雖然晚上10時就須關場，但到11時仍有很多遊客流連忘返，間接影響到周邊住戶的作息和生活品質。遊客放縱毛小孩，使便溺於廣場的水中，每天的自動循環或清潔，是否真的可讓在現場享受親水環境的孩童，一個安全空間？家長們相當質疑和憂心。洪玉鳳就建議是否能比照文化中心每星期有一天休館，利用休館讓河樂公園做徹底消毒和維護，也讓市區優質的休閒亮點能永續經營。

盧崑福及洪玉鳳指出，河樂廣場整體來說真的很不錯，是個難得遊玩的景點，但是有缺點或是安全疑慮就該改善或是管理，其中水質到底是24小時自動循環還是1天1次清潔？有無設備隨時監測，可讓小朋友安全無虞的下去戲水游泳？對家長來說這需要科學上的保障！還有寵物毛小孩可不可以下去？如何管理？等等問題需要處理，這麼好的一個廣場，雖好但是政府也要做的更好！讓市民可以安心一玩再玩，也呼籲市民共同珍惜保護這個廣場！

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