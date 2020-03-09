台南女乖乖居家檢疫卻被通報「關機」　警頻關切讓她爆氣！衛生局也喊冤

▲台南一名女子從中國返台後，依規定居家檢疫，但手機被即時通報系統通報為「關機」，以致警察頻頻上門關切確認是否有居家檢疫，讓當事人爆氣喊冤。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一名女子從中國返台後，依規定乖乖待在家居家檢疫，但是手機明明沒關機，卻被即時通報系統通報為「關機」，以致警察頻頻上門關切確認是否有居家檢疫，讓當事人爆氣喊冤，抗議說她沒犯罪逃跑，為什麼要這樣被打擾！

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，我國為了防疫規定，從中港澳韓等等警示區返台的國人，必須居家檢疫14天，並使用電子監測，若出失聯情況將即時通報轄區衛生局與警察局。

據了解，住台南的當事人之前在中國上海工作兩年，近日因疫情關係，決定留職停薪，2月28日返台，回來旅遊史據實填報，必須居家檢疫14天，期間使用手機電子監測，當事人乖乖待在家配合檢疫，里長會定時送來防疫物資，每天打電話跟她確認狀況，若需要回覆簡訊，也都在第一時間回覆，沒有能跑或失聯，但不知為何，明明手機沒有關機，卻被通報系統通報為「關機」，並發出簡訊要求儘速開機，並同步通知台南市警察局及衛生局，招來警察登門確認。

當事人指控3月6日早上6時42分，她還在睡覺，但系統判定手機關機，於是自動寄出簡訊要求她開機，警察局、衛生局收到通報後，真的直接衝到家裡找人，當事人喊冤說自己真的沒關機，也有留家裡電話，先前睡著沒接到手機，對方也會打電話到家裡確認，但6日當天完全沒有。接著當天上午11時22分，手機再次收到簡訊，下一分鐘接到台南衛生局的來電，當場反應這件事情，但衛生局不知情警察有到住家，也很驚訝，且當事人還在用手機跟衛生局通話時，對方竟同時收到手機關機通知。當事人說台南衛生局向她致歉，但他們也不知道系統為何出狀況，且警察接到訊息，隨後又偕同里長到場關心查看，當事人覺得被打擾，而抗議她沒有逃跑、犯罪，為什麼要這樣被打擾。

台南市衛生局對此表示，有關居家檢疫通報事件，並非衛生局查處事項，而是民政局在查處，衛生局並沒有電話關懷居家檢疫，並不知該個案案主為何被通報「關機」。

另台南市警方表示，有可能是執行健康關懷的里幹事，多次聯繫當事人沒打通，轉到語音信箱，或以其他方式聯繫不上當事人，就會通報給中央疫情指揮中心，中央疫情指揮中心會即時通報給警方、當事人、民政局、里長等，配合前往現場查訪當事人。但據了解，如果執行健康關懷人員，打手機找不到當事人，通常也會打電話到當事人住處再確認，針對該個案，應該不是通報「系統」發生問題，比較有可能是「通報流程」發生問題。

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