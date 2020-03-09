歡慶38婦女節！新北警限時抽大獎　婦幼安全宣導獲好評

▲歡慶38婦女節，新北市政府警察局舉辦限時抽大獎活動。（圖／新北市政府警察局提供，下同）



地方中心／綜合報導

歡慶38國際婦女節，新北市政府警察局在臉書專頁推出「婦幼安全宣導微電影」，有別於傳統宣導影片，KUSO的拍攝手法，增強婦女自我保護觀念，影片中還示範多種簡易健身教學以及抽獎活動，廣受好評！

局長陳檡文表示，現代婦女除了在職場上要獨當一面之外，還要扮演人妻、人母、媳婦的多重角色，我們努力打造友善、性別平等的職場環境，肯定每一位女性同仁在工作上的表現，並重視女性的需求與權利，也希望男性同仁們記得感謝家中女眷的辛勞，讓她們感受到尊重與珍視。

▲影片中有簡易健身教學，呼籲大家要多運動增強抵抗力。

局長也鼓勵女性同仁在生活忙碌之餘，要保持運動習慣，婦幼安全影片同時附上了簡易健身教學，在防疫期間，大家待在家中的時間增加，在家簡易運動，增強抵抗力，才是健康最好的保護罩。凡在新北市政府警察局粉絲專頁觀看婦幼安全結合健身宣導影片，並在留言區留言、tag好友及公開分享臉書，就有機會獲得38好禮多重獎項，快手刀到新北警粉絲專頁臉書https://www.facebook.com/ntpd.gov.tw/。

