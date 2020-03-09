浪子回頭！陳嘉榮昔因刀槍鋃鐺入獄　今甘為神佛渡眾生

▲竹南穎川興業負責人陳嘉榮10年前出獄後，自創宮廟供奉的「香塔」包裝事業，成功寫下了浪子回頭的故事。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮穎川興業負責人，同時也是苗栗縣官將首民俗技藝推廣協會理事長陳嘉榮，25歲時，因持槍被捕判刑7年；5年假釋出獄後在工廠上過班，也擺過滷味等，直到開始接觸神明的服飾後，收入漸漸穩定，更帶領著竹南郡威聖堂，決心不走回頭路，寫下更生人回頭是岸成功的故事。

陳嘉榮表示，年輕時愛玩，常常和一些朋友逞兇鬥狠，總以為這樣是很風光的一件事；25歲被控持有槍械遭判刑7年，移送台中監獄服刑，在獄中認識許多三教九流的朋友，其中有位大哥級人物，手邊不離書本雜誌，也開啟了他一起閱讀的習慣，尤其是有關商業的書籍，看著別人的成功秘訣，漸漸打下日後經營與管理的基礎；因為家人，每每為了探監而舟車勞頓，看著阿嬤日漸蒼老的容顏，深感不孝與不捨，歷經5年1個月的刑期，出獄後痛改前非，告訴自己決不再走回頭路。

陳嘉榮說，出獄後其實很茫然，曾在朋友的工廠工作過，幹過粗工，也在夜市擺過滷味攤，工作百百種，卻找不到屬於自己的方向；一個因緣際會下，遠在宜蘭的朋友介紹製作宮廟內神佛的衣物，因為皆為純手工刺繡，因此價格不斐，也讓他不到1年時間，賺進人生第一個一百萬元。

▲▼香塔製作主要都以手工為主，也提供這些工作機會給有興趣的年輕人。（圖／記者黃孟珍攝）

之後，陳又將賺來的資金開了間洗車店，雖說收入也不錯，但偌大的洗車場碰上下雨天，也只能靠老天幫忙；就在閒暇之餘，和幾個店員兼作起香塔包裝的家庭代工，不到8個月的時間，收入和原來洗車場竟不相上下；陳嘉榮索性和朋友貸了一筆錢，直接開版製作香塔包裝紙箱，短短不到2年時間，「香塔」的市占率從3成衝上7成，全台擁有將近50家的經銷店；陳謙虛的說「也沒什麼，做生意講誠信，有錢大家賺！」

剛過40歲的陳嘉榮，憑著上天賦予他的好頭腦，打出一片天；他常說「取之於社會，還之於社會」，現在有餘力了，力當回饋家鄉，不管是物資的捐贈，或是鄉里低收入的補助，都想辦法送到需要的民眾手上；因本身的背景，所以自家開設的「竹南郡威聖堂」也照顧不少邊緣青少年，但他嚴格要求這些少年不准染毒、不准鬧事，就是希望他們能被社會看得起。陳嘉榮因失去過自由，才了解自由的可貴；現在準備將技術帶進監獄，讓受刑人也能學有一技之長，別再讓社會大眾用異樣眼光看待這些「更生人」！

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