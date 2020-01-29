政壇好聲音／是茄子蛋不是番茄蛋…韓國瑜獨唱《浪子回頭》配40萬手機燈海

記者袁茵／綜合報導

參與2020總統大選的高雄市長韓國瑜，在2019年9月8日舉辦國民黨初選後的首場大型造勢，韓陣營特別安排他獨唱金曲樂團「茄子蛋」的《浪子回頭》，搭配底下40萬人的手機燈海，場面相當壯觀。值得一提的是，有媒體在造勢前一天將「茄子蛋」團名誤寫成「番茄蛋」，成為許多網友茶餘飯後的話題。

根據2019年9月8日韓國瑜新北造勢活動表訂流程，晚會自晚間6點開始，開場將會是一連串的表演活動，接著由到場來賓陸續致詞，7點由金曲歌后曹雅雯獻唱《甜蜜蜜》、《快樂的出帆》，帶動現場氣氛。在曹雅雯表演結束後，從7點15分開始由國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、國政顧問團團長張善政、前國民黨主席洪秀柱陸續致詞。

緊接著在7點50分時韓國瑜壓軸登場致詞，時間約為15分鐘，致詞結束後，韓國瑜要獨唱《浪子回頭》，並帶領全場支持者一起大合唱《月亮代表我的心》、《隱形的翅膀》、《我相信》。韓國瑜獨唱《浪子回頭》時，主辦單位高喊現場破40萬人，一群粉絲們打開手機手電筒，照亮整個會場，使場面變得十分壯觀。

身為網路聲量第一名的韓國瑜，獨自唱完《浪子回頭》後，當然引起不小討論。有網友批評韓國瑜走音、搶拍，但也有人認為，韓國瑜已經盡力了，在網路上掀起正反論戰，甚至還有人將韓國瑜版的《浪子回頭》進行調音，可見韓國瑜一舉一動皆是外界關注的焦點。

另一個造成網路話題的，非「番茄蛋」一詞莫屬。由於有媒體要報導韓國瑜唱「茄子蛋」歌曲，結果不小心寫成「番茄蛋」，造成「番茄蛋」一詞瞬間爆紅，也掀起網友和音樂人的討論。

▼韓國瑜與妻子李佳芬出席新北二重疏洪道造勢。（圖／記者李毓康攝）