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超商遇色男！不顧老爸在場他伸手突襲蜜大腿　竟辯：喝酒老花走不穩

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▲▼變態,色狼,摸,非禮,性騷擾,亂摸。（圖／CFP）

▲色老伯在超商與年輕女子擦肩而過時，竟伸出鹹豬手往女子大腿摸下去，法官判他3月徒刑。（示意圖／CFP）

記者孫于珊／台北報導

一名退休獨居的鄧姓老伯，在北市一家便利商店與一名窈窕女子柔柔（化名）錯身而過的同時，竟伸出鹹豬手，往柔柔的蜜大腿摸了一下，儘管鄧男事後辯稱自己喝了酒，又老花、走不穩才「碰」到柔柔，但台北地院不採信，仍依《性騷擾防治法》判他3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

事發於2019年8月3日晚上9點半左右，監視畫面顯示，鄧男朝要步入店內的柔柔走近時，右手縮在右大腿前側，並沒有擺動，而柔柔發現鄧男向她靠近，有往後退半步，但2人擦肩之際，鄧男突然不自然將右手往外伸，右手掌整個張開，去觸摸柔柔左大腿內側隱私處，然後再將手縮回來，變成自然下垂且沒有張開的樣子，柔柔因此感到不舒服，憤而提告。

當時柔柔父親也在場，他出庭證稱，鄧男從店裡面走出來的樣子很奇怪，邏輯上，鄧男應要走路中間出來，但他卻往柔柔站的地方走過去。

鄧男則2度辯稱他沒碰到柔柔，但之後又改口說他是老眼昏花，步態不穩，酒後意識不清才碰到柔柔，並不是故意去摸柔柔的大腿。

然而法官認為，鄧男辯詞反覆，且案發時柔柔及其父親都沒聞到鄧男身上有酒氣，案發後，鄧男酒測值也為0，加上從監視畫面來看，鄧男移動速度迅速，未見步態不穩，不可能因身體控制能力不佳而誤觸柔柔身體，況且柔柔有向後退半步，預留足夠空間供鄧男通過，因此認為鄧男所言為卸責之詞，不可採信。但法官審酌鄧男罹患阿茲海默症，身心狀況不佳，予以過度刑罰並無助益，因此判他3月徒刑，可易科罰金，以示懲儆。

►姊妹們！給他好看！！！

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