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82人永久失能攏系假！三總神經科名醫勾黃牛詐勞保　辯：只是憐憫…仍判刑

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▲▼三軍總周邊神經科主任林俊杰涉嫌勾結黃牛，偽造「失能診斷書」詐領勞保費。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲三軍總周邊神經科主任林俊杰涉勾結黃牛，偽造「失能診斷書」詐領勞保費近2000萬元，遭判5年10月徒刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者孫于珊／台北報導

三軍總醫院神經科部周邊神經科主任林俊杰涉長期勾結勞保黃牛，開立不實診斷證明，讓民眾詐領勞保失能保險給付，4年內共協助82人向勞保局詐領近2000萬元。台北地院審結，依詐欺罪判林俊杰5年10月徒刑，可上訴。

林俊杰為國防醫學院醫學士，曾赴美國克利夫蘭研究中心進修，歷任三總神經內科專科醫師、主治醫師，現任周邊神經科主任，專長包含一般神經科疾病診斷、睡眠障礙相關疾病，及失智症等。

判決指出，黃牛首腦張明源自2012年起至2016年9月，招攬民眾代辦勞保失能給付，藉此抽取3成佣金獲利，而初診時，先由張男陪同招攬來的病患前往三總由林俊杰看診，之後張男就直接收取病患健保卡赴三總，交由林俊杰的助理連續、大量刷健保卡。

林俊杰則全力配合，明知病患未親自到場診察情況下，還開給方劑，製造病患經持續治療紀錄，以符合請領勞保失能給付規定，並在失能診斷書上不實勾選失能等級，評為「永久失能」，以協助病患請領較高額的保險給付，勞保局因此被詐領近2000萬元。直到勞保局發覺林俊杰開立的失能診斷書數量異常，將失能診斷書送複審後，才揭穿一連串的詐保弊案。

而林俊杰辯稱，是因憐憫詐保病患均屬勞動階級，才願意配合開立不實失能診斷書，並沒有收受不法利益；張男也說，當時因林俊杰很好講話，形式上比較給他們方便，很容易申請過保險給付，所以才會找上林俊杰；其他詐保病患也稱沒有給林俊杰好處；法院也沒有查到證據能證明林俊杰有因此從中獲利。

最後法官認為，林俊杰身為醫師，應親自診察病患，並治療病患至少6個月以上，才能認定病患是否符合神經失能，但他竟配合勞保黃牛集團，幫助詐領勞保失能給付，不僅悖離專業，更未善盡專科醫師把關之責，已嚴重破壞勞工保險年金保障體系及制度，不宜寬貸，兼衡林俊杰未能坦認犯行等一切情狀後，判他犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑5年10月。

至於黃牛首腦張明源則被判刑5年6月確定，是黃牛集團員中刑期最重的一人；其他涉案的勞保黃牛多人也已被判刑確定。

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