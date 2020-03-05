洩題助50消防特考生全上榜…警大博士教授認罪了！願用年薪120萬換緩刑

記者孫于珊／台北報導

中央警察大學消防系前主任沈子勝，涉利用擔任2018年消防三等特考的召集人機會，把事前得知的考題重點洩漏給學生，讓他們全數通過國家考試，沈男因此被依瀆職、妨害考試、洩密等罪嫌起訴。沈男先前原否認犯罪，然而台北地院5日開庭，他改口認了，並願用任職警大教授的年薪120萬元換取緩刑。

▲警大前系主任沈子勝洩漏消防特考題目助考生，被依瀆職等罪起訴。（圖／記者孫于珊攝）

沈子勝擁有中央警官學校（中央警察大學前稱）警政研究所碩士、美國伍斯特理工學院綜合防火工程博士學歷，曾任警大消防系主任，現為系上教授，專長是火災學、消防法規、核能安全規畫、爆炸防護等。

廉政署查出，沈子勝因擔任2018年消防三等消防特考的召集人兼典試委員，可以事先審查特考題目，但他卻濫用職權，暗中記下試題重點，再把重點告訴系上及先前落榜的學生，共50多人。沈遭約談到案後，承認有向學生分析試題，但否認洩漏特考題目，只是「沒拿捏好分寸」。

▲沈子勝出庭認罪，願用年薪120萬作為公益金，以換緩刑，求法官給予自新機會。（圖／記者孫于珊攝）

如今他於庭上坦承犯行，有將消防法規、建築防火等四科科目的考題方向告訴學生，還提醒學生放輕鬆、不要生病、不要錄音，也不要帶紙筆等。

沈子勝的辯護律師也說，沈男是基於維護同學才犯錯，並無犯罪所得，希望法官能給予他改過自新的機會，他願意用相當於警大任教1年的薪水120萬元，作為公益金，以換緩刑。

法官詢問檢察官關於改簡易判決及緩刑條件等意見，檢察官表示，由於沈子勝在偵查中否認犯行，檢方原本要請求從重量刑，可如今他改口認罪，因此檢方需要再討論後陳報。法官諭知候核辦。

開庭結束後，戴口罩的沈子勝面對媒體鏡頭，只是頭低低並搖搖頭，不願多作回應，還用手拉拉口罩，確認真的有戴好，便大步離開法院。

▼2018年消防三等特考爆發洩題弊案，警大前系主任沈子勝認罪求緩刑。（示意圖／記者陳豐德翻攝）

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