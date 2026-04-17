台中首例！Polymarket下注九合一選舉賭盤　4賭客被逮訊後請回

▲台中地檢署偵辦Polymarket賭盤案，查獲4名賭客。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署接獲情資，發現去中心化預測平台「Polymarket」針對年底九合一選舉開設賭盤，檢警15日持搜索票查獲詹姓、林姓、徐姓以及黃姓4名賭客，認定涉犯選罷法、賭博罪嫌，訊後請回。

台中地檢署說，該平台以「2026 Taiwanese Local Elections: Party Winner（2026年臺灣地方選舉：政黨獲勝者）」為標的，誘使不特定民眾以虛擬貨幣投注選舉結果，經專案小組深入追查「Polymarket」是用去中心化方式，並以等值美元之穩定幣「USDC」作為投注媒介。

該賭盤以獲得最多地方政府縣市長席次之政黨為結算依據，計算範圍涵蓋全國22個縣市，鑑於虛擬貨幣具跨境流動迅速、高度匿名及追查不易等特性，已成為境外資金與不法賭盤介入選舉之新興管道，此類行為藉由賠率浮動製造投機氛圍，足以影響選民觀感及投票意向，對選舉公平性及民主秩序構成重大危害。

台中地檢署強調，將持續秉持「公正中立」立場，貫徹法務部「公平選舉、守護民主」之核心目標，嚴厲查緝各類妨害選舉之不法行為，並以「止於未然」之積極作為，防杜不法介選情事發生。為斷絕僥倖心理，確保選賢與能之民主價值，本署呼籲民眾切勿參與非法選舉賭盤；如發現有賄選、選舉賭盤、境外勢力或假訊息介入選舉等情事，請即撥打檢舉專線0800-024-099，按4檢舉。檢舉境外勢力介選，最高可獲2000萬元獎金；檢舉選舉賭盤，最高可獲500萬元獎金。本署對於檢舉人身分絕對保密，並確保獎金「看的到、領得到」，共同守護乾淨、公平之選舉環境。