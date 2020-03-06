關公託夢防疫！　警界高官戴口罩耍大刀拍宣導影片

▲扮演關公拍攝防疫影片的主角是警政署高階警官陳文智。（圖／警政署提供，以下同）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，防疫也出奇招！近日網路上出現「關公防疫宣導與祝福」創意影片，只見關公戴著口罩耍大刀，提醒大家做好防疫措施，而扮演關公的主角，其實是在警政署服務的3線2星專門委員陳文智，因長期在外勤單位工作，信仰關聖帝君，幾天前夢見關公提醒大家注意防疫，避免擴散，才決定和開耳鼻喉科診所的雙胞胎弟弟合拍影片，並搏杯經關公同意才拍成。

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▲▼任警政署專門委員的陳文智，長期在外勤單位工作，信仰關聖帝君，表示被託夢提醒大家齊防疫，決定拍影片宣導。

曾任萬華分局長的陳文智，在105年青山宮遶境活動中，有人揚言開槍鬧事，他拜訪宮廟主委，希望遶境活動能以嘉年華方式舉行，由分局同仁及民眾等50餘人共同組成犯罪宣導團參加遶境活動，並且擺在遊行隊伍最前面，分局長扮演關公，獲得民眾讚賞，3天遶境活動下來平安無事。

▲陳文智（左四）在西門徒步區規劃犯罪宣導嘉年華遊行活動，還苦練操槍帶頭演出。

另外，陳文智也曾規劃西門徒步區做犯罪宣導嘉年華遊行活動，邀請開南商工樂儀隊參加，為了配合樂儀隊演出，自己苦練操槍，終於在當天漂亮演出，影片點閱率獲得數十萬人次，發揮犯罪宣導最大的效果。陳文智有效整頓西門及艋舺商圈市容問題，且執行成效良好，獲得民眾高度肯定。

▲陳文智戴口罩扮關公，拍攝防疫宣導影片。(影片取自Youtube)

防疫短片提醒大家，要勤洗手。進入密閉式空間，應該戴口罩。養成良好生活習慣，保持身體健康，增強免疫力。如果有被管制，必須遵守規定，不可亂跑。若有症狀或疑問請撥打防疫專線1922諮詢。保持平常心，不要過度恐慌，不可傳播假訊息。