遶境暫停、防疫不停！　義工群周周替拱天宮全面消毒

▲為了防堵疫情，台中市穿山甲救難協會及苗栗縣救難協會周周齊至拱天宮消毒，宮廟內外都不放過，務必保護香客安全。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

面對新冠肺炎疫情的衝擊，連廟宇加入防疫行列！7日晚間關廟門後，台中市穿山甲救難協會和苗栗縣救難協會，一起來到白沙屯拱天宮，向媽祖稟報後，隨即幫整座廟來消毒，包括廟宇參拜處，香客大樓，金爐等等，通通不放過，防堵疫情延燒，也保護香客安全！

拱天宮總幹事陳春發表示，拱天宮今年的白沙屯媽祖遶境行程宣布延期，全台不少信徒無法參加，乾脆直接到拱天宮現場參拜，近期人潮暴增，是以往平日的3到5倍之多，廟方為了提供更安全健康的環境，由台中市穿山甲救難協會、白沙屯旺來俱樂部、苗栗縣救難協會等，7日晚間10時等宮方關門後，齊至白沙屯拱天宮協助消毒，將拱天宮、餐廳及周邊等徹底大消毒。

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陳春發強調，為了讓信眾可以安心蒞宮參拜，更在廟前龍虎兩側門增設「酒精噴霧風扇」，以及角落的「酒精乾洗手」，希望信眾可以多加利用，共同落實防疫，而這些義工組織，也向宮方表達，在肺炎疫情尚未獲得控制前，允諾未來每週會前來消毒一次，讓廣大信眾安心前來參拜。

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