曾捐鐵路警察250支電擊槍　暖心企業家再捐110套防護服助抗疫

▲愛爾麗集團董事長常如山慨贈訪護裝備供鐵路警察基層防疫執勤使用，圖為常如山與鐵路警察局長江振茂合影。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2019年鐵路警察局巡官李承翰因公殉職，台灣愛爾麗醫療集團董事長常如山熱心慨贈拋射式電擊器250支，希望強化鐵警執勤裝備保障警員安全；近來因新冠肺炎（COVID-19）疫情持續影響，防疫資源更需妥善運用，加上鐵路警察均在人群聚集的車站、封閉式建築物、火車車廂內執勤，接觸感染源的機會及風險性較高，常如山日前宣布再捐贈110套防護衣、100具護目鏡、額溫槍及防護手套等防疫物資，全部提供給鐵路警察第一線員警使用。

警政署長陳家欽表示：非常感謝常董事長捐贈防疫物資，讓鐵警超前整備因應，確保執勤人員及旅客之安全。警方私下透露，該集團董事長常如山醫美事業跨足兩岸三地，面對來勢洶洶的疫情，該集團大陸據點目前暫停營運，但為體恤員工養家的壓力，提出「員工防疫假照放，薪水照給」的措施，照顧員工不餘遺力。

常如山這此慷慨捐輸防疫物資給鐵路警察，也僅是希望透過本土企業家的捐輸關懷，讓讓執勤員警安全能多一層保障。鐵路警察局表示，面對「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，警察責無旁貸站在第一線協助防疫工作，鐵路警察局要求執勤同仁用更嚴謹態度防疫，除執行防疫專案勤務外，並配合台、高鐵實施車站加強管理減少群聚措施，敬請旅客配合協助，全體國人一同抗疫，守護臺灣。

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