違反法國禁蒙面法　戴口罩防疫被罰5100元...真相出爐了

▲法國民眾配戴口罩防疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

為了防疫，法國當地不少中國籍留學生會配戴口罩，卻被警方依違反《禁蒙面法》罰款150歐元，約台幣5100元。中國駐法使館對此發表聲明，經向相關單覈實，出於健康原因而佩戴口罩並不違法，遭罰款的現象應是不法分子假冒警察所為。

法國衛生當局8日通報境內增加3起新冠肺炎死亡病例，累計死亡數達到19人，確診病例數增至1126例，其中包括2名國會議員，死亡病例累計19起。衛生部長韋蘭（Olivier Véran）於8日宣布禁止超過1000人的集會。他補充提到，將發布更詳細的清單，說明哪些活動不受此限。

由於法國普通藥店的口罩等防護產品早已缺貨，部分存貨價格上漲數倍。連日來，包含馬賽與巴黎等地的醫院，都傳出口罩盜竊案件。甚至有中國籍留學生指出，配戴口罩防疫，卻被警方依違反《禁蒙面法》罰款150歐元。

對此，中國駐法大使館7日發布公告，經向法國警方和法律人士覈實，上述情況應系不法分子假冒警察所為，出於健康原因而佩戴口罩並不違法。除此之外，還有不法分子假冒政府防疫人員進入僑胞家中實施搶劫。

公告也提醒在法中國公民提高安全防範意識，警惕不法分子通過假冒警察、政府公務人員等以防疫為由實施詐騙、搶劫等行為。如遇緊急情況，務必及時報警，或聯繫中國駐法國使領館尋求協助。

▲法國總統馬克宏（中）與衛生官員研商防疫。（圖／路透）