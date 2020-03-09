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超潮防疫版Any Song！帥醫師創意自編洗手舞　網尖叫：歐巴院長～

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記者徐愷昕／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，勤洗手儼然成為防疫的重點項目，對此，義大大昌醫院院長、婦產科名醫張基昌為了推廣正確洗手方式，將韓國名饒舌歌手ZICO的「Any Song」結合洗手口訣再加上簡單動作，創作出「防範Covid19 any song」，影片一放上臉書迅速引發網友熱議，截至目前已吸引百逾人分享，大家直呼醫生實在太帥啦。

▲▼義大醫院長張基昌自創Any Song洗手舞。（圖／翻攝臉書「張基昌醫師粉絲」）

▲義大醫院院長張基昌自創Any Song洗手舞，引發網友熱議。（圖／翻攝臉書「張基昌醫師粉絲」）

請繼續往下閱讀...

義大大昌醫院院長張基昌6日下午PO出一洗手教學影片，由他親自示範正確洗手方式，而為了吸引更多人觀看，他也出奇招改編時下流行的韓國歌曲Any Song舞蹈動作，結合「內、外、夾、弓、大、立、腕」洗手口訣，創造出防範版any song，帥氣動作羨煞不少網友。

影片一發出，大家紛紛於底下留言，「太潮了，帥翻啦」、「歐巴院長，可以喔」、「太逗了，超讚的」、「院長真的很軟Q」，表示透過這樣的教學，看完影片很快就記住正確洗手的方式，同時也不斷大讚院長實在太可愛，可以想出這些動作很厲害。

對此，張基昌院長也不忘再三呼籲大家勤洗手，落實正確洗手方式，一起認真防疫、杜絕病毒入侵。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼義大醫院長張基昌自創Any Song洗手舞。（圖／翻攝臉書「張基昌醫師粉絲」）

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