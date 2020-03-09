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三峽陣頭不爽開打互尻！　砸中警察頭「縫5針」血濺超商

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▲▼三峽陣頭不爽開打互尻！　砸中警察頭「縫5針」血濺超商。（圖／記者游宗樺攝）

▲三峽陣頭不爽開打互尻！砸中警頭血濺超商。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、許力方／新北報導

新北三峽驚傳襲警案，玄明保安宮8日晚間舉辦遶境活動，員警在介壽路超商指揮交通時，發現宮廟陣頭互嗆發生推擠衝突，雙方人馬當街大打出手，三峽所張姓巡佐在過程中，不慎遭旗桿砸破頭，經送醫後，左前額2公分傷痕縫5針，已無大礙，警方調閱監視器循線逮捕24歲林男等10人，以及4名在場人士到案偵辦。

事發餘8日晚間，三峽玄明保安宮下午至晚上申請遶境活動，警方規劃10名警力及義交4名全程沿線執行交通疏導，未料晚間6時陣頭影響交通壅塞，隨即出動共18名警力，強力排除，在介壽路上超商發現現場陣頭互嗆發生推擠衝突，上前制止並呼叫警力支援。

▲▼三峽陣頭不爽開打互尻！　砸中警察頭「縫5針」血濺超商。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三峽陣頭不爽開打互尻！　砸中警察頭「縫5針」血濺超商。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三峽陣頭不爽開打互尻！　砸中警察頭「縫5針」血濺超商。（圖／記者游宗樺攝）

三峽警方隨即派出快打警力17名，由現場指揮官偵查隊隊長指揮，調查發現，18歲陳男等人因陣頭互嗆引發衝突拉扯，現場張姓巡佐為制止他們，在排除過程中，因推擠造成超商前廣告旗桿倒下，砸中頭部、劃傷左前額，經送醫救護，縫5針已無大礙。

警方表示，已經調閱現場監視器，循線於晚間9時將涉案人25歲林男等10人及4名在場人士帶回偵辦，並持續深入偵辦釐清案情中。

▼張姓巡佐在推擠過程中遭砸中頭，送醫縫5針。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼三峽陣頭不爽開打互尻！　砸中警察頭「縫5針」血濺超商。（圖／記者游宗樺翻攝）

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