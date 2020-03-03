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獨／金包里慈護宮媽祖取消遶境　廟方恭請二媽回野柳海蝕洞作客

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記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，新北市金山區主祀媽祖的金包里慈護宮2日傍晚經董監事達成共識決定，2020年5月7日農曆4月15日媽祖鑾轎遶境活動將取消停辦，5月8日農曆4月16日金包里二媽回媽祖洞祭典，改由廟方人員自行恭請二媽回野柳海蝕洞作客，信眾要入廟參拜，慈護宮仍表示歡迎。

▲ 防新冠肺炎疫情擴散考量 金包里慈護宮媽祖遶境決定取消。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 防新冠肺炎疫情擴散考量，金包里慈護宮媽祖遶境決定「取消停辦」。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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新北市金山區「金包里慈護宮」有210年歷史，是北海岸地區的信仰中心。慈護宮每年農曆4月16日最大退潮時，舉辦全台唯一的海岸行腳活動，從金山步行恭送二媽返回海蝕岩洞，是當地的年度宗教盛事。新北市文化局於2018年11月發布公告，將慈護宮「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」列入市定無形民俗文化資產。

▲ 防新冠肺炎疫情擴散考量 金包里慈護宮媽祖遶境決定取消。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 金包里慈護宮董事長游忠義。

金包里慈護宮董事長游忠義接受《ETtoday新聞雲》記者受訪表示，慈護宮的金包里媽祖庇佑北海岸居民平安，每年農曆4月15日慈護宮媽祖鑾轎在北海岸地區舉行遶境活動，吸引大批信眾在自家或店家門口擺香案參拜；但受新冠肺炎疫情逐日升溫，2日傍晚經董監事達成共識決定，為了避免群聚感染，取消停辦遶境活動。

游忠義表示，5月7日農曆4月15日媽祖鑾轎遶境活動雖然取消停辦，但隔天5月8日農曆4月16日海岸退潮時，金包里二媽回媽祖洞祭典（二媽回娘家），改由廟方人員自行恭請金包里二媽回野柳海蝕洞作客。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 金包里二媽歡喜回娘家 萬人雨中海岸行腳護持祈福。（圖／記者郭世賢攝）

▲「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」列入市定民俗無形文化資產。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

▲ 金包里二媽回鑾野柳潮音寶洞　萬人雨中海岸行腳護持祈福。（圖／臉書粉專「慈母護金山」提供）

▲ 金包里二媽回鑾野柳潮音寶洞。（圖／臉書粉專「慈母護金山」提供）

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