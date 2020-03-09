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防疫3種消毒液正確用法一次看！　醫師說明打破民眾常見迷思

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▲台南市立安南醫院家醫科陳泓毓醫師為民眾衛教，並教導說明如何正確使用酒精、漂白水及次氯酸水等3種消毒液來防疫消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院家醫科陳泓毓醫師為民眾衛教，並教導說明如何正確使用酒精、漂白水及次氯酸水等3種消毒液來防疫消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣防疫可圈可點，尚未出現大規模社區傳播，許多民眾為了防疫，紛紛使用酒精、漂白水、次氯酸水消毒，但如何正確使用卻眾說紛云，台南市立安南醫院家醫科陳泓毓醫師為讓民眾正確使用來防疫，特從3種消毒液之清毒能力、適用時機及人體影響3方面，來分析說明如何正確選用消毒液。

▲台南市立安南醫院家醫科陳泓毓醫師為民眾衛教，並教導說明如何正確使用酒精、漂白水及次氯酸水等3種消毒液來防疫消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳泓毓醫師指出，酒精可以溶解酯類，而新型冠狀病毒的外套膜含有酯類，因此酒精（75％效果最好）可以使病毒失去活性，而漂白水及次氯酸水都有次氯酸的成分（HOCl），而次氯酸的氧化能力也可以破壞蛋白質結構，所以也可抑制病毒活性。

▲台南市立安南醫院家醫科陳泓毓醫師為民眾衛教，並教導說明如何正確使用酒精、漂白水及次氯酸水等3種消毒液來防疫消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

再者是關於消毒液適用時機，陳泓毓說，酒精有設置及攜帶方便的優點且揮發快速，所以可以作為無法濕洗手時之替代消毒方式，可用於手部清潔及較小體積之隨身及居家物品。然而，在明顯有髒汙或是沾到血液或體液時，酒精消毒功能會減弱，因此仍需在酒精乾洗手後，儘速使用濕洗手（肥皂或清潔劑）執行手部衛生為宜。

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▲台南市立安南醫院家醫科陳泓毓醫師為民眾衛教，並教導說明如何正確使用酒精、漂白水及次氯酸水等3種消毒液來防疫消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

漂白水可用於環境消毒，一般而言，使用500ppm（稀釋100倍）的漂白水就有消毒作用，但若環境表面大於10ml以上之血液或有機物質時，則需以5000ppm高濃度（稀釋10倍）之漂白水進行消毒再以清潔劑或肥皂和清水移除髒污與有機物質為宜。

次氯酸水可用在環境、食物消毒，用於環境消毒建議使用100~300ppm濃度，食物消毒需要在消毒後洗淨（食材殘留不得超過 1ppm）。漂白水跟次氯酸水皆有保存問題，漂白水建議泡製後24小時內用完，而次氯酸水不耐日光、高溫及空氣接觸，故要保存在不透光陰涼環境。

陳泓毓指出，關消毒液對人體影響方面，酒精可以接觸皮膚又揮發快速，但會使皮膚乾燥，所以皮膚較敏感的人應酌量使用。漂白水會刺激皮膚、眼睛和口鼻，甚至接觸太久還會灼傷，因此使用時須要戴上塑膠手套，並且用擦拭的方式，不要用噴霧因為怕會刺激呼吸道。

▲台南市立安南醫院家醫科陳泓毓醫師為民眾衛教，並教導說明如何正確使用酒精、漂白水及次氯酸水等3種消毒液來防疫消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

次氯酸水刺激性較漂白水低但對皮膚及黏膜仍有刺激性，所以針對近來部分業者宣稱次氯酸水可用於皮膚情況，衛福部食藥署已公告市面上的次氯酸水主要是用在環境清潔，應該避免使用在「人體」上，這一點非常重要。

陳泓毓強調，從上述可知道75％酒精、漂白水及次氯酸水對新型冠狀病毒皆有效，但仍需考慮物體表面是否有血跟痰液等有機物質，此外也要了解這些消毒液對人體可能的傷害，採用安全方式進行消毒，比如漂白水及次氯酸水皆不能使用噴霧且避免接觸人體皮膚，而肥皂及清潔劑在消毒上也扮演很重要的角色，特別是手部消毒（濕洗手）及清潔環境的有機物質和髒汙，民眾能有正確消毒觀念就，能好好保護自身，大家一起來替台灣防疫盡一份心力！

►75%酒精的乾洗手來啦！

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