18口人封城受困老家40天！　一天限兩餐「吃光半頭豬+40隻雞」

▲劉順順一家意外被困荊門老家，剛出生一周的二寶面臨斷奶危機，只好緊急以接力購買奶粉。（圖／翻攝自楚天都市報）

實習記者陳妙津／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，不少人因此在過年時困在老家。在武漢工作的劉順順（化名）一家過年前，帶著月嫂回到荊門過年，本來只準備待幾天就走，沒想到卻遇上武漢封城，連帶來拜年的5名親戚共18人困在老家，由於人數過多，期間經歷嬰兒差點斷奶、糧食不足、電路負載過重等危機，即使每天只吃兩餐，仍吃掉了半頭豬急40隻雞，所幸在疫情中全家平安，只待解封那天能各自返家。

▲村外當路障的土堆。（圖／翻攝自楚天都市報）

據《楚天都市報》報導，劉順順一家帶著剛出生一周的小寶寶及月嫂，一行共5人回到荊門市鍾祥老家過年，卻接連遇到武漢、荊門封城，無奈孩子的食量漸長，面臨斷奶危機，不得不在荊門風城當日，拜託其他在鍾祥市區的親戚購買奶粉後，以人力接力跨越各層關卡及土堆障礙，最終才讓嬰兒免於挨餓危機。

劉順順表示，除了自己一家外，初一來拜訪的5名親戚也因為封城困在老家，吃喝成了大問題，雖然可以請村支書幫忙代購，但超市只有小袋米，完全無法負荷全家一共18人的口糧，只好請在農村的姪子運了2大包穀子，再走小路到鄰村請有打米機的人家，請求幫忙脫殼。

▲▼一家18口人40天下來吃光了半隻豬、40隻雞及十幾條河魚。（圖／翻攝自楚天都市報）

但即使如此，糧食也遠遠不足，只好決定全家一天只能吃兩餐，為了解決肉源問題，還向其他村民買了半頭豬及40隻雞，不過 40天下來，所有肉食都已經被吃光了，連屋後的蔬菜源也幾乎被掃空，幸好許多村民聽說劉順順一家的困難，紛紛伸出援手，送來各類蔬菜支援。

▲到後山砍完柴需帶回家慢慢劈成小塊。（圖／翻攝自楚天都市報）

雪上加霜的是，家中的煤氣燒光，但因為各處封城，業者也不能送氣來，且因各類電器長時間同時使用，電路負荷過載，為了安全起見，電磁爐及電飯煲都停用，一家人吃喝盥洗只能仰賴柴火灶，每日都必須到後山砍柴備用。

▲劉順順先行返回武漢的路上一景。（圖／翻攝自楚天都市報）

劉順順表示，雖然封城帶來很多不便，還要付給月嫂1個月一萬人民幣的聘僱費，但所幸全家人身體都健康，還難得有這麼長的時間能陪伴父母，讓父母臉上多了不少笑容，目前他已經因工作因素，一個人先行返回武漢，期待解封那天早日來到。