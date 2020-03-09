武漢釋放「快解封訊號」　天河機場3/10人員到位準備

▲▼ 疫情爆發後武漢天河機場作為運送醫療戰略基地。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢從1月23日大封城，所有交通全部暫停一個多月，如今出現快解封的訊號，一則《湖北機場集團關於做好復工複航準備工作的通知》在網路流傳，內容要求全體人員10日就位，也讓外界猜測，湖北交通疏運近期內將陸續復航。

▲湖北機場集團關於做好復工複航準備工作的通知。（圖／翻攝 武漢天河機場微博）

這篇文章復航準備的內容，通知所有員工，「集團職能部門和各板塊公司職能部門3月10日開始正常到崗上班。」，很多人猜測，自1月23日起暫停商業客運航班的湖北各機場，即將複航。

但同一時間，武漢天河機場官方微博「武漢機場楚天情」發佈聲明，回應網上流傳關於做好復工複航準備的消息，強調通知管理人員返回所屬公司內部正常工作的安排，「不代表已正式確定具體複航日期。」聲明全文強調，湖北疫情近日開始出現好轉，提早做好複航準備也屬正常。

▲▼首批境外採購的醫療物資，13日凌晨將抵達武漢天河機場。（圖／翻攝微博）

為了消除公眾誤解，天河機場特地發出澄清聲明，內文強調，疫情發生後，嚴格執行湖北省及武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部部署，於1月23日起相繼關閉離漢離鄂通道，暫停了商業客運航班運行。「在此期間，為保障全省疫情防控航空運輸任務，持續保持了正常工作狀態。此次通知部分管理人員返崗，屬內部正常工作安排。」

由於，武漢天河機場是國內大型繁忙機場。機場由暫停商業客運到恢復常態化航班運行，各項準備工作十分繁重。天河機場澄清文也再次強調，「根據工作需要，提前為複航做好人員培訓、設備檢修、安全檢查等準備工作，屬必要的正常安排，不表明已正式確定了具體複航時間。」未來何時複航，將嚴格按照國家統一部署和省市新冠肺炎疫情防控指揮部的決定執行。