　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

鄂發放首批綠燈健康碼　難解湖北籍魔咒「企業不敢用、社區不讓進」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼湖北22個低風險省市，發放第一批健康綠碼，象徵復工希望。（圖／翻攝宜昌發布、中國日報）

▲湖北22個低風險省市，發放第一批健康綠碼，象徵復工希望。（圖／翻攝宜昌發布）

記者任以芳／綜合報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，湖北復工採取高規格標準，並且實行網路簽到健康碼。根據中國日報網指出，「湖北省內低風險市縣22個，可以領到第一批健康綠碼」。這也讓很多當地人看到希望，但其他省分打工的人卻高興不起來，湖北籍有如一道魔咒纏身，沒有企業主敢用，找工作到處碰壁。

疫情影響，大陸今年的復工時間比以往都要晚，很多企業都在擔心返工潮會帶動病毒的傳播。2月11日，浙江杭州率先推出健康碼，疫情期間領取綠色碼的人員憑碼通行，黃碼和紅碼需自行隔離。短短14天，健康碼在全大陸200多個城全使用，企業開始有序復工。考量疫情有所趨緩，湖北省疫情防控指揮部2月24日也發出通知，要求全省開始推廣使用。

▲▼湖北22個低風險省市，發放第一批健康綠碼，象徵復工希望。（圖／翻攝宜昌發布、中國日報）

▲湖北首批發出的綠碼，全省各地通用、互認，只要有綠碼可以安全回到工作崗位。（圖／翻攝　中國日報）

對於足不出戶的湖北民眾而言，雖然是各省市裡面，最晚使用健康碼，還是有如一道曙光。來自宜昌市安琪集團員工唐先生3日獲得湖北首張經過層層審核而發出的綠碼，根據規定，開通綠燈模式，等同湖北境內返崗通行證明，全省各地通用、互認，只要有綠碼可以安全回到工作崗位。

綠碼通行，讓湖北人看到復工希望，就人性考驗上，還是有困難度。根據中國經濟網報導指出，不少在外省工作、沒有返回老家的湖北籍的民眾，遭到當地企業、社區排擠！就算健康狀況良好，沒有感染和綠燈碼，還是被視為異類。

▲10日大陸復工第一天。（圖／翻攝 新民晚報）

▲疫情趨緩，大陸各地開始復工。（圖／翻攝 新民晚報）

許多湖北籍民眾反應，疫情期間即使沒有回到湖北，卻遇到逢鄂必拒的無情對待。一名住北京民眾向北京市委書記留言反映，「公司復工，自己因是湖北籍無法進京，從而無法按時到崗。」

還有來自昆山的湖北網友給昆山市委書記留言，「本人及家人也憑真實資訊申請到蘇城碼綠碼，社區不讓進！理由是我是湖北籍！」類似事件不斷發生，儘管湖北民眾拿到綠碼，依然受到阻擾，不少身處外地的湖北網友發出求救訊號，希望各省市政府能重視後續效應，並有宣導和實際解決辦法。

ET快訊
新北罹癌女議員身分曝光！臉書首發聲：積極就醫中
酸罷韓55萬份連署「灌水灌過頭」　孫大千：成為一件世紀大笑話
有人走著走著就沒了…金銀潭醫院曝疫情慘況！患者插管一個沒一個
市場買口罩套x3！家人一用「超悶」全打入冷宮　網有感：差點窒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

棄九二共識與民進黨搶票　新華社「寫給國民黨」：自欺欺人的政治幻覺

12歲童獲救第一句話：媽媽在我下面還活著！　酒店倒塌已10死22人待援

最新檢測方法曝光！可區分「新冠or流感」病毒...助排除疑似病例

18口人封城受困老家40天！　一天限兩餐「吃光半頭豬+40隻雞」

疫情還在持續...東北又爆「A型肝炎」流行　官方證實：發病率提高！

有人走著走著就沒了…金銀潭醫院曝疫情慘況！患者「插管一個沒一個」

數百港人悼念周梓樂　港警「發現汽油彈」逮捕41人

通勤族留意！　研究：新冠病毒可在密閉車廂傳播4.5公尺、存活30分鐘

鄂發放首批綠燈健康碼　難解湖北籍魔咒「企業不敢用、社區不讓進」

武漢特價豬肉買嘸！　業者嘆：冷鏈運輸要求高、門店存量有限

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

心疼醫護人員...他捐整車營養品 護理師感動泛淚：服務被肯定！

棄九二共識與民進黨搶票　新華社「寫給國民黨」：自欺欺人的政治幻覺

12歲童獲救第一句話：媽媽在我下面還活著！　酒店倒塌已10死22人待援

最新檢測方法曝光！可區分「新冠or流感」病毒...助排除疑似病例

18口人封城受困老家40天！　一天限兩餐「吃光半頭豬+40隻雞」

疫情還在持續...東北又爆「A型肝炎」流行　官方證實：發病率提高！

有人走著走著就沒了…金銀潭醫院曝疫情慘況！患者「插管一個沒一個」

數百港人悼念周梓樂　港警「發現汽油彈」逮捕41人

通勤族留意！　研究：新冠病毒可在密閉車廂傳播4.5公尺、存活30分鐘

鄂發放首批綠燈健康碼　難解湖北籍魔咒「企業不敢用、社區不讓進」

武漢特價豬肉買嘸！　業者嘆：冷鏈運輸要求高、門店存量有限

棄九二共識與民進黨搶票　新華社「寫給國民黨」：自欺欺人的政治幻覺

民眾黨佈局高雄市長補選？　柯文哲：不贊成太多政治動作

不爽他沒稱新冠肺炎…陸女網紅爆粗口「你斷網嗎」！　鍾明軒對槓開戰：做人要加油

孫大千臉書貼4大疑點指罷韓連署「灌水」　尹立：請你閉嘴！

台灣收藏家平均一出手逾8500萬　瑞銀調查：千禧世代占近一半

已有9人受血！南韓爆6新冠肺炎患者「確診前捐血」　剩餘血液急作廢

網傳H＆M將接手Forever 21東區店面　人力銀行職缺曝線索

疫情衝擊餐廳慘賠！暖房東主動免收租金1個月　老闆超感動

台灣參與瑞德西韋人體試驗　中研院透露「下週開始」估4月底有結果

疫情衝擊內需產業營收衰退上看三成　經長：裁員減薪企業不得申請紓困

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

大陸熱門新聞

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

澳門「神防疫」確診僅10例　網曝2關鍵

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

《環球時報》：台北法案是台獨分子迷幻劑

女富豪家族確診+1！5人染疫1犬弱陽性

港大教授警告：疫情夏天減緩　冬天會再出現

剛從日英回來 41歲港男確診

上海研發人源細胞疫苗　科學家親試第一針

「媽媽在我腳邊還活著！」　12歲男孩獲救..第一句話讓人淚崩

金銀潭曝慘況：患者插管1個沒1個

飯店裝攝影機　1年偷拍1700則影片

快訊／再創新低！大陸一天「只新增40例確診」

患者插管病逝！麻醉師崩潰大哭　同事隔玻璃舉起一張紙

更多熱門

相關新聞

武漢特價豬肉買嘸！ 業者嘆：冷鏈運輸要求高、存量有限

武漢特價豬肉買嘸！ 業者嘆：冷鏈運輸要求高、存量有限

隨著武漢新冠肺炎疫情趨緩，當地商務局3日調降「政府儲備凍豬肉特價包」零售價，同時擴大銷售通路達156家超市，僅供民眾團購。政策推出後，部分市民卻反應未收到團購的豬肉，對此，多家超商表示，訂單量大需排隊發貨，再加上門店容量有限，只能逐步滿需求。

旅遊業17萬人！觀光培訓經費太少

旅遊業17萬人！觀光培訓經費太少

武漢釋放「快解封訊號」　天河機場3/10人員到位準備

武漢釋放「快解封訊號」　天河機場3/10人員到位準備

防疫佳！林佳龍：強打來台最安心

防疫佳！林佳龍：強打來台最安心

研究：新冠病毒存在快速進化風險

研究：新冠病毒存在快速進化風險

關鍵字：

湖北武漢綠燈健康碼逢鄂必拒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

謝金燕辣挺「魔鬼級巨胸」：為了紅很久

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

周杰倫海邊牽手拍全家福！

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面