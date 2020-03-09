鄂發放首批綠燈健康碼　難解湖北籍魔咒「企業不敢用、社區不讓進」

▲湖北22個低風險省市，發放第一批健康綠碼，象徵復工希望。（圖／翻攝宜昌發布）

記者任以芳／綜合報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，湖北復工採取高規格標準，並且實行網路簽到健康碼。根據中國日報網指出，「湖北省內低風險市縣22個，可以領到第一批健康綠碼」。這也讓很多當地人看到希望，但其他省分打工的人卻高興不起來，湖北籍有如一道魔咒纏身，沒有企業主敢用，找工作到處碰壁。

疫情影響，大陸今年的復工時間比以往都要晚，很多企業都在擔心返工潮會帶動病毒的傳播。2月11日，浙江杭州率先推出健康碼，疫情期間領取綠色碼的人員憑碼通行，黃碼和紅碼需自行隔離。短短14天，健康碼在全大陸200多個城全使用，企業開始有序復工。考量疫情有所趨緩，湖北省疫情防控指揮部2月24日也發出通知，要求全省開始推廣使用。

▲湖北首批發出的綠碼，全省各地通用、互認，只要有綠碼可以安全回到工作崗位。（圖／翻攝 中國日報）

對於足不出戶的湖北民眾而言，雖然是各省市裡面，最晚使用健康碼，還是有如一道曙光。來自宜昌市安琪集團員工唐先生3日獲得湖北首張經過層層審核而發出的綠碼，根據規定，開通綠燈模式，等同湖北境內返崗通行證明，全省各地通用、互認，只要有綠碼可以安全回到工作崗位。

綠碼通行，讓湖北人看到復工希望，就人性考驗上，還是有困難度。根據中國經濟網報導指出，不少在外省工作、沒有返回老家的湖北籍的民眾，遭到當地企業、社區排擠！就算健康狀況良好，沒有感染和綠燈碼，還是被視為異類。

▲疫情趨緩，大陸各地開始復工。（圖／翻攝 新民晚報）

許多湖北籍民眾反應，疫情期間即使沒有回到湖北，卻遇到逢鄂必拒的無情對待。一名住北京民眾向北京市委書記留言反映，「公司復工，自己因是湖北籍無法進京，從而無法按時到崗。」

還有來自昆山的湖北網友給昆山市委書記留言，「本人及家人也憑真實資訊申請到蘇城碼綠碼，社區不讓進！理由是我是湖北籍！」類似事件不斷發生，儘管湖北民眾拿到綠碼，依然受到阻擾，不少身處外地的湖北網友發出求救訊號，希望各省市政府能重視後續效應，並有宣導和實際解決辦法。