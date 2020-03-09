武漢特價豬肉買嘸！　業者嘆：冷鏈運輸要求高、門店存量有限

▲武漢民眾反映買不到政府特價豬肉。（圖／翻攝楚天都市報）

記者魏有德／綜合報導

隨著武漢新冠肺炎疫情趨緩，當地商務局3日調降「政府儲備凍豬肉特價包」零售價，同時擴大銷售通路達156家超市，僅供民眾團購。政策推出後，部分市民卻反應未收到團購的豬肉，對此，多家超商表示，訂單量大需排隊發貨，再加上門店容量有限，只能逐步滿需求。

▲冷凍豬肉發貨量取決於超市門店冷凍庫大小。（圖／翻攝楚天都市報）

《楚天都市報》報導，中商超市徐東店店長李遠濤表示，徐東店是中商超市的核心大店，儲備肉銷量比一周前大概翻了10倍，比4天前更翻了4倍多。對於武漢的冷凍豬肉於市面上仍供不應求，李遠濤也坦承，「有的門店只有一個凍庫，存儲不了很多凍品，尤其冷凍豬肉脫離冷鏈容易變質，有的門店只能存放一兩百件，存儲量也決定了門店供應能力。」

據悉，武漢市政府自有儲備凍豬肉集中存放於鄂州的商業儲備公司，超市門店每次採購往返時間需3小時。武商超市採購部高級經理葉劍雄提到，「從鄂州到超市配送中心，再到各大門店，都需要全程冷鏈運輸，考慮到超市冷庫面積有限，每次採購並不是越多越好。」

▲武漢商務局宣布釋出政府冷凍豬肉全部庫存。（圖／翻攝楚天都市報）

武漢市商務局日前宣布下調政府儲備凍豬肉價格，最低價的前後腿肉7元/斤（約新台幣65元/公斤），此外，銷售門店也從此前的84家擴大到156家。商務局表示，為保障市場肉品供應，在庫的政府儲備凍豬肉將全部向市場投放，實現調整後的零售價與前期價格相比大幅下降，政府還將對冷鮮豬肉冷鏈配送成本實行補貼政策。



