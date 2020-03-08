疫情謠言害台南歸仁小吃店中招　里長公告「掛保證」！轉PO者家人致歉

▲吳姓網友在臉書社PO文自清，並附網路謠言截圖及里長公告，引起網友熱議。（圖／翻攝自臉書我在歸仁的大小事，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁傳出網路疫情謠言，臉書社群「我在歸仁的大小事」有吳姓網友PO文指她經營小吃店，自大陸返台居家檢疫14天已完成，卻有人網傳她被「隔離」，叫人不要去小吃店吃，吳姓網友除大動作請里長公告澄清外，還PO文自清，引起網友熱議，並撻伐造謠者。

該名吳姓網友PO文指出：「我是歸仁區民族北街老闆娘，本人鄭重申明：居家隔離14天已完成，期間本人未離開住所3樓，女兒住在5樓，先生和兒子住在四樓，各樓層都有獨立的衛生間，沒有接觸到家人，况且本人不在台灣，小店一直在營業，（女兒和越南員工一直都在台灣境内），希望有心人士不要捕風捉影，看圖說故事，做些损人不利己事， 還造成鄉民恐慌！」。

該吳姓網友PO出1張里辦公室協助澄清的公告及有民眾網路PO文指該老店老闆娘自四川回來被隔離，叫人不要去吃飯…的截圖，此文PO出引起網友熱議，網友大多撻伐這種網路造謠行為：「有夠傻眼的人，這種人才需要被隔離吧～」、「就是有人敢做不敢當，還要旁人來代為道歉的自己卻不敢出聲」、「出國的人才需要居家檢疫，其他家人只需自主健康管理」、「居家隔離和居家檢疫差很多…」、「事情要分享應該不是叫别人不要去那家吃東西吧，現在生意也不好做，感覺是在搶客人，有的事情不是道完歉就沒事，你有沒有想過別人還要繳房租繳水電付工資，造成别沒生意，老闆沒叫賠償算不錯了」、「當今最傷人的話就是：（無惡意），轉發也是傷害」。

還有人認為：「這種人幹麻這樣！無知與人性其實比病毒更可怕！散怖恐慌的人應該更被譴責才對」、「現在的網路時代 真的太多鍵盤魔人 都以為網路說話不用負責，看到什麼就直接講出自己的意見，很容易造成誤會，甚至別人困擾，希望大家慢慢改掉這種惡習，事實已經很清楚了，本人也好代傳也好，也都知道缺失了，大家就都不要再筆戰囉，也希望大家都健康平安，歸仁是個好所在」、「一句無心話，有可能害別人沒辦法生存」、「有人以為轉發不實訊息沒有責任，現在只要轉發不實疫情或造謠都有事，麻煩大家自制，本人都出來澄清了，也有里長的公告，大家自制吧！」、「謠言止於智者，不實的傳播會造成別人的傷害，希望大家同理心對待。」

疑似轉發者家人也PO文代表道歉：「不好意思，媽媽也只是轉發提醒身邊的人，對話只是分享並不是自己打的，沒有什麼俗辣不俗辣，如果造成版主不開心，代媽媽跟大家道歉，這種時期敏感了一點，並沒有惡意」。



台南市歸仁分局警方指出，本案當事人暫不提告，該公告是歸仁區公所協助張貼，警方再度呼籲民眾切勿轉傳、分享未經主管機關或防疫單位公布或證實之訊息，以免觸法吃上官司。

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