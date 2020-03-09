罷韓團體9點直播「歷史一刻」　警維安送40萬份連署書進高市選委會

▲罷韓團體公布連署書的裝箱畫面。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

罷免高雄市長韓國瑜二階連署書造冊達55萬份，罷韓團體Wecare高雄預計9日上午9時開始直播送件過程。台灣基進昨日（8日）還在臉書PO文列出兩點韓陣營大反撲的原因，但大家還是沒有樂觀的本錢，「要保護高雄，贊成票一定要跨越門檻，市民互相催出投票率才有機會打勝仗。」

▼▲罷韓團體8日除了加緊連署書裝箱作業外，還前往高雄市警局詳談送件過程的安全問題。

罷韓團體8日公開從55萬份連署書中精選出來的40萬份裝箱照片，只見每個箱子都被貼上「罷」字logo，強調罷韓的決心。台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，連署書含正、副本共約80萬份，約400多箱，一個棧板約有70箱左右，約有7個棧板將在9日送件。

Wecare高雄8日晚間在臉書PO文邀請市民志工齊聚光復高雄總部，聽取說明，9日上午9時也會開設直播，「要在9日展現高雄市民們堅定罷韓的心聲！」公民割草行動選擇提早20分鐘，在9日上午8時40分直播送件，「早上9點，高雄市政府鳳山行政中心，罷韓團體們要送件了！歷史的一刻，眾志成城，大家明天見。」

台灣基進則在臉書PO文分析韓陣營反撲的兩大原因，第一是民調呈現超穩定結構，一個月過去了，支持罷韓的人數一韓過半，挺韓無力回天；第二是韓粉越鬧，連署書數量越高，這是市民用支持連署表達對韓粉行為的否定，韓粉自亂陣腳，「但我們仍然沒有樂觀的本錢」、「要保護高雄，贊成票一定要跨越門檻，市民互相催出投票率才有機會打勝仗」。

此外，罷韓團體也擔心送件至高雄市選委會當下會有挺韓人士到場抗議，8日特地前往高雄市警局拜會，討論連署書遞交過程的維安問題，希望能讓整個行動和平落幕。至於罷韓投票是否會成真，韓國瑜目前仍未做出相關回應，他的一舉一動以及罷韓的後續發展，都是社會各界近期關注的焦點之一。