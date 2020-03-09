　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

無薪假改名「減班休息」　勞動部拍板定調了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼工人,勞工,工地,工安,工地勞工安全,營建工程。（圖／記者季相儒攝）

▲因應疫情衝擊，許多企業紛紛調整人力、減班休息。（圖／ETtoday新聞雲）

記者柯沛辰／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊，企業紛紛調整人力、減班休息。行政院強調，未來不再稱「無薪假」，而是改稱「減班休息」，將鼓勵企業對減班勞工提供職訓、教育訓練，並祭出相關補助津貼，期間資方須給付每小時最低工資158元。

面對疫情衝擊各行各業，政院5日拍板多項因應計畫，短期為「充電再出發計畫」，中期是「安心就業計畫」、「安穩僱用計畫」，長期推動「僱用安定措施」、「公共服務短期上工計畫」等，總共編列41.25億元。

其中「安心就業計畫」，將補貼減班休息勞工薪資。勞動力發展署副署長施貞仰５日說明，以勞保投保薪資上限4萬5800元、及雇主應在無薪假期間至少給予基本工資2萬3800元計算，勞工最多每月可領到1萬1000元薪資補貼。

至於無薪假之勞工，可參加「充電再出發」計畫。以參加訓練時數120小時為例，比照每小時基本工資158元給予津貼，參訓勞工最高可以領到1萬8960元的訓練津貼，也就是近19K。

▲▼行政院院會記者會 發言人kolas yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院發言人Kolas yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

會後，行政院發言人Kolas Yotaka定調，無薪假的說法並不正確，勞動部已改稱為「減班休息」 ，希望不要再使用「無薪假」這個名詞。

經濟部解釋，目前已經沒有「無薪假」說法，正確說法應該稱作「減班休息」，因為根據規定，雇主仍要付勞工最低基本薪資2萬3800元。截至3月3日為止，受到減班休息衝擊影響之商家有49家，共1591人。

不過，消息傳回PTT後，大批鄉民紛紛留言，「哈囉，是在搶諾貝爾獎嗎」、「無薪假就無薪假，改名字比較高尚嗎」、「滿滿台灣價值，這很可以」、「我OK，你先休」、「不是走私，是超買」、「為什麼不叫功德假」掀起論戰。

ET快訊
冷2次「驟降14℃」直逼冷氣團！一張圖看一周天氣
那邊癢猛抓！女大生「短褲紅疹」飄臭魚味　醫驚：已蔓延出來
瑞士口罩被攔截！「24萬片」扣留德國邊境　緊急召見德大使
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

無薪假改名「減班休息」　勞動部拍板定調了

陳超明「家庭做口罩」被罵爆！但推的真是自製口罩套　鄉代PO文曝光

幕後／原料藥短缺恐漲30％　衛福部緊急因應曝光...業者盼暫停調整藥價

協助韓國瑜拚市政　江啟臣：找回人民對韓、國民黨的信心

不管有沒有習近平賀電　江啟臣：不會影響改革腳步

蔡英文推特追蹤破80萬　鄭文燦、賴清德也搶跟進啟用帳號

「改變台北從陳佩琪開始」　柯文哲婦女節po文：做自己是平權第一步

國防院：機動負壓貨櫃或帳篷　解決隔離病房需求問題

江啟臣挺投票權下修18歲、被選舉權下修至20歲

未收到習近平賀電　江啟臣「只是補選」：重點在黨的改造

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

心疼醫護人員...他捐整車營養品 護理師感動泛淚：服務被肯定！

無薪假改名「減班休息」　勞動部拍板定調了

陳超明「家庭做口罩」被罵爆！但推的真是自製口罩套　鄉代PO文曝光

幕後／原料藥短缺恐漲30％　衛福部緊急因應曝光...業者盼暫停調整藥價

協助韓國瑜拚市政　江啟臣：找回人民對韓、國民黨的信心

不管有沒有習近平賀電　江啟臣：不會影響改革腳步

蔡英文推特追蹤破80萬　鄭文燦、賴清德也搶跟進啟用帳號

「改變台北從陳佩琪開始」　柯文哲婦女節po文：做自己是平權第一步

國防院：機動負壓貨櫃或帳篷　解決隔離病房需求問題

江啟臣挺投票權下修18歲、被選舉權下修至20歲

未收到習近平賀電　江啟臣「只是補選」：重點在黨的改造

HBL／冠軍隊風光　能仁個人獎大贏家

就是今晚「停水9小時」！員林斷管改接施工　1.3萬戶夜間用水停止

無薪假改名「減班休息」　勞動部拍板定調了

黃筱雯9日晚間11點出賽　獲勝就前進東奧

「GQ 國際紳仕月」首移台南　黃偉哲一身俐落西裝出席紳仕學堂

三峽陣頭不爽開打互尻！　砸中警察頭「縫5針」血濺超商

WHO專家感動喊話：全世界都欠了武漢人民一份情

9日迎戰最強對手尹軍花　林郁婷獲勝就拿奧運門票

不斷更新／義大利陸軍參謀長感染　紐約一夜新增16例確診破百

搶不到衛生紙！3澳洲女超市開打…攔都攔不住

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

政治熱門新聞

陳超明被罵爆　但真是推口罩套製作

關指部爆「營內吸毒」　六軍團火速汰除

國家隊「超前部署」　陳其邁是最大關鍵

韓國瑜看到會怕！罷韓連署書40萬份照曝光

原料藥恐漲30％　政府緊急因應曝光

江啟臣路線遭質疑　習未致賀電原因曝光

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

被點名接黨要職　柯志恩：已回校教書不做專任黨職

「口罩實名制2.0」試辦網路販售　最快12日上路

高虹安曬18歲嫩照　被抓包「五迷無所不在」

嫁日醫女博士讚口罩政策：時間證明「台灣走在對的方向」

江啟臣上任先「搶救韓國瑜」？　侯友宜：各司其職做出人民要的方向

國防院：機動負壓貨櫃、帳篷　能解決病房不足問題

從「他」變「她」！唐鳳活出自己

更多熱門

相關新聞

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

「我覺得全世界真的欠了武漢人民的情，我想讓武漢人民知道，世界知曉你們做出的貢獻」世界衛生組織（WHO）助理總幹事、赴中考察負責人艾爾沃德（Bruce Aylward）近日接受《央視》專訪時表示，武漢市民和防疫人員付出的努力以及表現出來的責任感，讓他相當動容。

義陸軍參謀長感染　紐約確診破百

義陸軍參謀長感染　紐約確診破百

女富豪家族確診+1！5人染疫1犬弱陽性

女富豪家族確診+1！5人染疫1犬弱陽性

上海研發人源細胞疫苗　科學家親試第一針

上海研發人源細胞疫苗　科學家親試第一針

湖北醫護接「林俊傑視訊慰問」秒淚崩

湖北醫護接「林俊傑視訊慰問」秒淚崩

關鍵字：

無薪假減班休息勞動部新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

澳音樂家狂咳？台女高音直播還原現場

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

2人就能報名！住進苗栗蒙古包

大雨響春雷熱區出爐！驟降14℃逼冷氣團

瑞士口罩被攔截！24萬片扣留德邊境

歐陽娜娜同框「型男乾爹」！原來是泰國男神

詹惟中忍40年才決定動手術！

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

游否希退出在不瘋狂！砸20萬開新工作室

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面