無薪假改名「減班休息」　勞動部拍板定調了

▲因應疫情衝擊，許多企業紛紛調整人力、減班休息。（圖／ETtoday新聞雲）

記者柯沛辰／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊，企業紛紛調整人力、減班休息。行政院強調，未來不再稱「無薪假」，而是改稱「減班休息」，將鼓勵企業對減班勞工提供職訓、教育訓練，並祭出相關補助津貼，期間資方須給付每小時最低工資158元。

面對疫情衝擊各行各業，政院5日拍板多項因應計畫，短期為「充電再出發計畫」，中期是「安心就業計畫」、「安穩僱用計畫」，長期推動「僱用安定措施」、「公共服務短期上工計畫」等，總共編列41.25億元。

其中「安心就業計畫」，將補貼減班休息勞工薪資。勞動力發展署副署長施貞仰５日說明，以勞保投保薪資上限4萬5800元、及雇主應在無薪假期間至少給予基本工資2萬3800元計算，勞工最多每月可領到1萬1000元薪資補貼。

至於無薪假之勞工，可參加「充電再出發」計畫。以參加訓練時數120小時為例，比照每小時基本工資158元給予津貼，參訓勞工最高可以領到1萬8960元的訓練津貼，也就是近19K。

▲行政院發言人Kolas yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

會後，行政院發言人Kolas Yotaka定調，無薪假的說法並不正確，勞動部已改稱為「減班休息」 ，希望不要再使用「無薪假」這個名詞。

經濟部解釋，目前已經沒有「無薪假」說法，正確說法應該稱作「減班休息」，因為根據規定，雇主仍要付勞工最低基本薪資2萬3800元。截至3月3日為止，受到減班休息衝擊影響之商家有49家，共1591人。

不過，消息傳回PTT後，大批鄉民紛紛留言，「哈囉，是在搶諾貝爾獎嗎」、「無薪假就無薪假，改名字比較高尚嗎」、「滿滿台灣價值，這很可以」、「我OK，你先休」、「不是走私，是超買」、「為什麼不叫功德假」掀起論戰。