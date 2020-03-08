澳音樂家來台狂咳？台女高音直播「還原現場」反擊：隨便扭曲一個人

中央社訊

外傳染疫的澳洲籍音樂家在排練及演出時「狂咳」，音樂會上合作的女高音今晚開臉書直播表示，這名音樂家不但沒有狂咳，而且很有禮貌，咳了兩聲還會跟大家抱歉，「不要隨便扭曲一個人。」

這名女高音表示，現在的新聞已經把這位澳洲籍音樂家汙名化，她覺得應該要出來跟外界澄清。她表示，在合作過程中，這名音樂家偶爾會咳兩聲，但咳了之後會跟現場的音樂家們抱歉，「他說他已經感冒很多天都沒有好，很抱歉影響大家」，「我認為他是很有禮貌， 也很不好意思的，並沒有像外界自己想像說他很傲慢。 」

這名女高音還現場示範甚麼叫做「狂咳」，也還原這名音樂家現場的「咳法」，「很多臉書或報導下面網友留言說因為他是白人，有白人優越感，這種講法其實就某種程度反映了自己的自卑。」

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女高音說，歐美文化真的很不同，「在國外看醫生相當貴，他們如果碰到一點感冒，會想辦法自己解決，吃維他命等等，這名音樂家其實是沒有意識到這件事情的嚴重性。」

▲澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）。（圖／翻攝自intermusica網站）

女高音認為，一個外國音樂家到台灣工作兩週，可能不清楚當地的文化，以至於其實沒有意識到戴口罩這件事情的重要性，「我看了他的信，我認為他是非常懊惱的。」

女高音也說，真正該有情緒的是直接被影響的音樂家們，或是因為來聽音樂會甚至正好一起吃飯而被隔離的客人，「至於那些只是因為跟交響樂團的團員是朋友 ，教課學校便因此停課，這不能怪這名音樂家，要怪就要怪這些音樂科系所沒有正確的防疫觀念，因為恐懼，才會做了更強制的決定。」

這名女高音最後說，武漢肺炎病毒是一個很新，也很狡猾的敵人，「它會擊潰人和人之間的信任和善良，這是我們不樂見的。」希望在疫情這段期間，「我們都能互相提醒，但不要怨天尤人，我們雖然是小國，但是文化和格局會讓我們偉大。」

▲澳洲確診音樂家接觸者採檢圖。（圖／指揮中心）

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