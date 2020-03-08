台灣人赴俄羅斯需自主隔離14天　若外出可能5年不得入境俄國

▲俄羅斯。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，外交部8日透過新聞稿指出，俄羅斯持續提升防疫措施，嚴格檢疫，包括我國在內的疫情國家，旅客入境莫斯科，抵莫斯科機場若體溫超標，立即送往醫院隔離檢查14 天，而體溫正常者則需在住所(自家或旅館等)自主隔離14天。

外交部指出，俄羅斯規定，在隔離期間不得外出，否則一旦遭警攔檢查獲，將逕送醫院隔離，甚或因違反移民法遭判驅逐出境，重者5年內不得入境俄國。

外交部表示，俄羅斯首都莫斯科市政府為因應武漢肺炎疫情，於3月5日發布行政命令，宣布該市將防疫措施調升為「高度戒備狀態」；已嚴格執行凡自「有確診案例」國家入境者，不分國籍，嚴格檢疫，要求自有疫情國家赴訪旅客進行14天自主隔離。

外交部建議，國人考量近期赴俄商旅之必要性，俄羅斯至3月6日為止共確診10例，其中莫斯科有6例。由於武漢肺炎疫情發展迅速，各國勢必隨時更新其防疫措施，國人於赴俄前，除先聯繫莫北協駐台代表處瞭解俄國最新防疫措施，以及聯繫航空公司瞭解航班動態。

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