「首例無症狀高病毒量」病例出院！新冠肺炎再3名康復「全是無症狀感染者」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布再增加3名新冠肺炎患者出院，為案18、26、29，目前累計15人康復。案18是「一家四口同遊義大利」感染的20多歲「首例無症狀高病毒量」男性（案14、15的兒子），案26是案24的小女兒，案29則是新北家庭群聚老翁（案27）的兒子，3人都是無症狀感染者。

根據指揮中心統計，國內昨（7）日新增300例新冠肺炎相關通報，截至目前累計13,855例（含13,477例排除），其中45例確診，分別為25例本土病例及20例境外移入；台灣確診個案中，1名死亡、15名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

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指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診80,695例，較前日新增44例，其中5,264例重症，3,097例死亡。國際間（含台灣）累計24,579例確診病例，分布94個國家/地區；病例數以韓國6,767例、義大利5,883例、伊朗5,823例、德國795例及法國716例為多；病例中489例死亡，以義大利233例、伊朗145例、韓國44例、美國17例及法國10例為多。