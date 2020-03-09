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女富豪家族確診+1！「5人1愛犬染疫」　她一出院...女傭人被通知中鏢

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▲▼ 香港60歲富商周巧兒確診後，愛犬也被檢測出陽性反應 。（圖／翻攝自philden61推特）

▲香港60歲富商周巧兒確診出院後，家中另一名女傭人也確診 。（圖／翻攝自philden61推特）

記者曾羿翔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，確診的香港女富豪周巧兒8日順利出院，不料家中的另一名47歲女傭人卻在同日被檢測出陽性反應。據了解，該確診傭人因為大部分都在女富豪家中，醫院管理局對此公布，病源應是在家中傳播，或是直接被周巧兒傳染。

綜合港媒報導，女富豪家族目前共有5人確診，除了60歲的周巧兒本人以外，還有她的哥哥、兄嫂以及2位傭人（第90宗），4人目前都仍在留院觀察中，另外周巧兒飼養的博美犬也在日前被驗出「弱陽性反應」，是截至目前全球唯一確診感染的犬隻。

港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，47歲女傭人是從2月26日就入住檢疫中心，但是一直沒有出現症狀，但在準備離開前2日抽取唾液樣本化驗後卻呈現陽性，由於該傭人先前主要都在瑞士花園的家中，相信病源在家，或是被雇主周巧兒給傳染。

目前家中尚未確診的是周巧兒的叔叔，也就是「幫港出聲」的召集人周融，不過因為與確診的家人有所接觸，所以需要隔離檢疫。

▲邱淑貞、周潤發、郭富城。（圖／翻攝自劉嘉玲微博／郭富城IG）

▲邱淑貞、周潤發、郭富城。（圖／翻攝自劉嘉玲微博／郭富城IG）

報導也提及，周巧兒時常進出的馬會會所有許多明星，包括郭富城與妻子方媛，就連幫她看診的名醫楊毅敏也是很多明星的醫師，例如甄子丹、周潤發等人，更爆出邱淑貞也是周巧兒的鄰居。

針對犬隻確診，世界衛生組織（WHO）專家范柯霍夫（Maria Van Kerkhove）日前表示，雖診斷結果是陽性，但還沒有發現「人傳染狗」或「狗傳染人」的證據，加上狗狗整體狀況良好，就對傳播的影響來說，他們不認為動物是傳播病毒的主要驅動力。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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