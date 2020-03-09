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WHO專家感動喊話：全世界都欠了武漢人民一份情

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▲加拿大流行病學家、WHO專家艾爾沃德(Bruce Aylward)。（圖／路透社）

▲加拿大流行病學家、WHO專家艾爾沃德。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

「我覺得全世界真的欠了武漢人民的情，我想讓武漢人民知道，世界知曉你們做出的貢獻」世界衛生組織（WHO）助理總幹事、赴中考察負責人艾爾沃德（Bruce Aylward）近日接受《央視》專訪時表示，武漢市民和防疫人員付出的努力以及表現出來的責任感，讓他相當動容。

艾爾沃德2月下旬曾率團在廣州、武漢等地進行為期9天的考察，期間在武漢度過了36個小時。事後，艾爾沃德多次讚許中國採取的防疫措施，並對相關防疫機構、人員表達欽佩之情。他說，疫情給武漢市和武漢市民造成的傷痛「令人心碎」，但他們帶給我的更多是一種鼓舞。

艾爾沃德憶述，當時為了盡可能了解武漢的情況，專家團在武漢接觸了很多第一線的防疫人員，除了體育館改造的方艙醫院，還採訪了負責治療的醫生、在發燒門診忙進忙出的護士，但不管我和誰交談，無論翻譯人員、車站工作人員，他們都傳達給我同一個訊息，那就是「抗擊疫情是我們的職責，必須要做的。」

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲艾爾沃德說，他親自接觸民眾和防疫人員，深受感動 。（圖／路透社，下同）

艾爾沃德說，他這幾週以來每晚都只睡2、3小時，但中國的同事們比他辛苦得多，「在中國考察的時候，每次坐飛機、火車、小巴士或麵包車上，想找中國同事問點兒事，回頭一看，卻發現很多人在瞇著眼睛休息，他們實在太累了，工作的強度大、時間長，所以他們要把握任何能補眠的機會。」

艾爾沃德表示，「我親眼見證他們身上展現出來的一種巨大責任感，要保護自己的家庭、社區，甚至是讓全世界遠離疾病的侵害，這讓人動容。」

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

艾爾沃德也讚揚為了防疫而閉門不出的普通市民，「我對武漢人民和整個中國社會產生了深深的敬佩之情，那些連續幾個禮拜把自己宅在家裡的人，也是這次疫情中的英雄，我也見到了幾位這樣的普通人，他們說待在家裡是分內之事，我覺得這樣的想法對防疫起到了重要的影響。」

艾爾沃德認為，「我覺得全世界真的欠了武漢人民的情，我想讓武漢人民知道，世界知道你們所做的貢獻，我們正在跟世界分享你們的故事，你們正在做的事情非常重要，雖然現在我離開了中國，但我有一部份的心留在了那裡。現在的武漢，讓人難以不對它產生感情。」

 

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