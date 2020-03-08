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防範新冠病毒感染民眾減少碰觸臉部　落實手部衛生與咳嗽禮節

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▲黃偉哲市長建議民眾，減少碰觸眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，要擦鼻子或調整眼鏡時，使用面紙或紙巾碰觸，並且不要使用雙手去揉眼睛，降低感染風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長建議民眾，減少碰觸眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，要擦鼻子或調整眼鏡時，使用面紙或紙巾碰觸，並且不要使用雙手去揉眼睛，降低感染風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）疫情升溫，基於法國、德國及西班牙近期COVID-19病例快速上升，中央流行疫情指揮中心7日提升法國、德國及西班牙旅遊疫情建議至第二級警示，民眾前往當地應加強防護，入境的民眾應落實14天自主健康管理，台南市衛生局籲請民眾做好手部衛生、咳嗽禮節與環境消毒。

▲黃偉哲市長建議民眾，減少碰觸眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，要擦鼻子或調整眼鏡時，使用面紙或紙巾碰觸，並且不要使用雙手去揉眼睛，降低感染風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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據中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳提示，引用新加坡發表於美國醫學會雜誌（JAMA）的論文，在COVID-19病人無清潔的負壓隔離病房執行環境採檢時，床頭櫃、床欄杆、長桌、洗臉槽、馬桶等檢出新冠病毒，顯示新冠病毒傳播途徑仍以病人飛沫及接觸傳染為主，民眾應落實肥皂勤洗手、及做好咳嗽禮節，尤其病毒可能藉由觸摸臉頰，從呼吸道、黏膜侵入造成感染。

黃偉哲市長建議民眾，減少碰觸眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，要擦鼻子或調整眼鏡時，使用面紙或紙巾碰觸，並且不要使用雙手去揉眼睛，降低感染風險；打噴嚏或咳嗽時，使用手帕或面紙掩蓋口鼻，若有痰液或鼻涕，應使用紙巾包好後，棄於垃圾桶內，沒有手帕或面紙應使用衣袖遮口鼻，並盡速以肥皂清洗雙手。

▲黃偉哲市長建議民眾，減少碰觸眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，要擦鼻子或調整眼鏡時，使用面紙或紙巾碰觸，並且不要使用雙手去揉眼睛，降低感染風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾平時養成良好手部衛生習慣，「吃東西前、照顧小孩前、看病前後、如廁後以及擤鼻涕後」應確實執行洗手5步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，雙手抹上肥皂後，指尖、指縫、手心、手背、腕部應徹底搓揉至少20秒，再以清水沖洗乾淨。

▲黃偉哲市長建議民眾，減少碰觸眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，要擦鼻子或調整眼鏡時，使用面紙或紙巾碰觸，並且不要使用雙手去揉眼睛，降低感染風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長再次提醒民眾，為防範COVID-19社區傳播，應加強環境消毒，環境消毒建議使用漂白水（次氯酸鈉），可破壞細菌、病毒蛋白質，是便宜且功效快速的消毒劑；消毒濃度建議使用 500 ppm漂白水，巿售家庭用漂白水濃度一般在5至6％，取 100 ml漂白水，加入 10 公升的清水中攪拌均勻即可，清潔時人員應穿戴防水手套、口罩等防護衣物，擦拭時消毒反應時間至少10分鐘以上，再使用清水擦拭清潔，桌椅、玩具、遊樂設施、門把、廁所、電梯等為重點消毒目標。

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