協助興建火神山！他們返鄉隔離14天被收1.8萬...官員下場出爐

▲2名協助興建火神山醫院的工人，返鄉遭收隔離費引起輿論關注。（圖／翻攝火神山醫院）

記者曾俊豪／綜合報導

為收治感染新冠肺炎患者，湖北武漢1月底開始動工當興建火神山醫院，8天隨即完工，讓外界對「中國速度」留下深刻印象。不過，兩名參加火神山醫院興建的工人，返鄉後接受集中隔離，卻被收取4200元人民幣，共台幣1.8萬。消息曝光後，引起輿論撻伐，在高層介入下，2名負責隔離點工作的官員遭到免職。

湖北浠水縣新冠肺炎疫情防控指揮部7日發佈《關於我縣洗馬鎮代收「火神山」參建人員隔離期間隔離費用的情況說明》，文中指出，浠水縣洗馬鎮有兩名參建武漢火神山醫院的建設者，在網路上發佈返鄉後，集中隔離費用的證明圖片。

文中指出，浠水縣洗馬鎮參建的醫院人員岑某和王某於2020年2月21日從武漢返浠，按照疫情防控相關要求，兩人被安排到「不見不散」賓館集中隔離點隔離14天。兩人在參建期間，中建三局已比照國家法定假日工資標準支付相關報酬。

文中提到，中建三局另按照每人每天300元的標準發放隔離補貼費用，按照15天計算，每人共計發放4500元。洗馬鎮在兩人隔離期間按照每人每天150元標準代收隔離期間食宿等費用，共計代收4200元，其他超出費用由鎮政府承擔，代收費用由武漢今潤世家建築勞務有限公司直接撥付到洗馬鎮會計服務中心。

《澎湃》新聞報導，此消息引起當地縣委、縣政府高度重視，迅速成立聯合調查組調查，發現洗馬鎮政府代收勞務公司隔離費用的情況屬實，反映浠水縣執行疫情防控政策不嚴、作風不實。經縣委研究決定，3月7日晚間，對洗馬鎮負責隔離點工作的黨委委員、副鎮長馬金安給予免職處理。

▲火神山醫院僅用8天時間就完工。（圖／翻攝北京日報）