武漢最大方艙醫院「清零1700患者」！衛健委：爭取3月10日前全部休艙

▲武漢客廳方艙醫院患者幾乎出院，準備休艙。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊，自從疫情爆發以來，中國當局緊急在武漢市內建立了16所方艙醫院，預計提供2萬多個床位給感染患者使用。不過日前中國疫情有逐漸緩和的趨勢，因此許多方艙醫院紛紛宣布休艙，而中國衛健委也宣布將會爭取在本月10日左右，將武漢市內所有方艙醫院都休艙。

根據《明報》報導，新冠肺炎疫情從1月底爆發以來，武漢直到本月6日才下降到74位。由於疫情緩和加上許多病患也康復出院，武漢的定點醫院和方艙醫院都開始出現「床等人」的現象，方艙醫院一共有13467張可使用床位，不過目前卻僅使用了2247張，還有11220張空床；地點醫院則是提供25481張可使用床位，但目前也僅使用了16703張，剩下8778張空床。

▲武漢客廳方艙醫院在休艙後會全面消毒。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

據悉，容納1700多位患者，同時也是武漢最大的客廳方艙醫院也在本月7日宣布，裡面剩餘的25位病患當天早上痊癒出院，最後的59人轉至雷神山醫院繼續救治後，就已將院內患者「清零」，且在過去1個月的時間內，客廳方艙醫院也實現了零患者死亡、零醫護人員感染、零安全事故等目標。

▲中國衛健委表示希望可以在本月10日前將所有方艙醫院休艙。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

客廳方艙醫院也是近期內第三個宣布休艙的方艙醫院，早在本月1日和6日，礄口武體方艙醫院和設有840張床位的武漢光谷科技會展中心方艙醫院都已宣布休艙。截至6日為止，武漢所有的方艙醫院還有2000多位患者，不過隨著康復的病患出院，剩下的醫院也會進行整合，中國衛健委也表示，希望可以在3月10日左右將所有方艙醫院休艙。