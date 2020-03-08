蕭小M領軍翻唱《明天會更好》　她感慨「發聲的都是YouTuber」：台灣藝人呢

▲蕭小M領軍21位網紅，翻唱《明天會更好》。（圖／翻攝自YouTube／蕭小M）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，引發的各種社會現象讓人不勝唏噓。就有網友在Dcard發文感嘆「最近幫忙台灣發聲的都是台灣的YouTuber」，認為最近台灣在國際間被看到、或是一些災害發生時，都是台灣的YouTuber在聲援台灣，反而很多藝人避而不談，「有時候我都會覺得YouTuber的影響力，已經超越台灣藝人了。」

這位女網友文中表示，「我有一個感覺，我不知道是不是只有我才有這感覺，我總覺得最近台灣在國際間被看到、或是一些災害發生時，都是台灣的YouTuber在聲援台灣，反觀一些藝人們（不是全部）卻是對於台灣避而不談……」有時候她都覺得YouTuber的影響力已經超越台灣藝人。

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日前，網路歌手蕭小M發起翻唱，找來小A辣、林進、聖結石等21位網紅朋友，重新詮釋經典歌《明天會更好》，希望在險峻疫情中，帶來穩定人心的力量。原PO接著提到翻唱這件事，「看完蕭小M集結各地方的YouTuber一起合唱明天會更好的時候，突然感覺『哇！」。」

▲新冠肺炎延燒，民眾紛紛戴上口罩防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

女網友相當感動，「謝謝你們，這樣子的激勵每一位在前方奮鬥的勇士們」，也提出質疑，說就是因為這樣，相對比台灣的藝人到底有什麼作為在支持台灣。最後她則是為台灣打氣，「防疫階段 大家一起努力吧！」

看到貼文後，網友們紛紛留言，「看完跟原po有一樣的感覺，蠻感慨的，35年前是歌手唱這首歌，35年後換成YouTuber 」、「我也有這種感覺！而且翻著YouTube下面的留言感觸更深了，沒有任何想要分化的意思，只是看著從前那些勇敢發聲的藝人們現在都不敢吭聲，難免會覺得感慨。」

不過就有人點出重點，「我覺得跟產業特性有關，藝人受限於經紀公司，可能很多自己的想法都不能自由表達，YT平台的模式就不同於傳統媒體」、「因為YT的金主是靠自己，很多的媒體資金來源都不在台灣」、「這也是當初傳統媒體走過的路，再一陣子，台灣沒有市場跟可拍題材，如果大陸開放網路，肯定也是會過去撈金。」

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