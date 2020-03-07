國內豬價跌跌不休　養豬戶虧損連連…「心酸」誰人知

▲養豬團體和國民黨黨籍立委6日在立法院舉行「農民自救豬價暨國產健康豬肉促銷記者會」，呼籲政府採取解決辦法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國內豬價節節下跌，台南更創下10年來新低價，讓養豬業者虧損連連，苦不堪言，養豬團體和國民黨黨籍立委6日在立法院舉行「農民自救豬價暨國產健康豬肉促銷記者會」，屏東縣籍立委廖婉汝到場聲援，高喊搶救豬農。

▲▼養豬團體與國民黨立委廖婉汝（右）等人舉行記者會。

去年9月中秋節過後，毛豬平均價格從每公斤72元暴跌至60元，今年春節過後，豬價更是節節下跌，以雲林為例，2月已跌破60元跌至55.78元；台南也跌至56.05元，創下10年來新低價，遠低於養豬成本65元。

廖婉汝表示，豬價之所以大跌，可能除了美中貿易大戰及武漢肺炎的疫情外，可能的原因就是政府開放進口豬，她認為最直接有效的救豬農辦法，除了檢討外國豬進口的數量外，政府也應改採取紓困措施幫豬農撐過這段低潮。

廖婉汝在會中強力要求農委會，應暫緩進口商大量進口豬肉打壓國內豬價，以免造成豬價崩盤；新冠肺炎疫情已嚴重衝擊產業，政府應紓困養豬戶，協助度過難關，儘速辦理調節產銷措施，協助養豬協會辦理促銷推廣國產健康豬肉，並調降販售末端價格，以及研議拓展外銷新市場。

她說，屏東有1609家養豬場，飼養125萬頭豬，是台灣最重要的養豬大縣。豬價不好，嚴重影響屏東鄉親的生計，希望農委會聽到豬農的聲音，趕快提出解決辦法。

►茶樹精油乾洗手組