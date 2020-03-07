　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國內豬價跌跌不休　養豬戶虧損連連…「心酸」誰人知

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲養豬團體和國民黨黨籍立委6日在立法院舉行「農民自救豬價暨國產健康豬肉促銷記者會」，呼籲政府採取解決辦法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲養豬團體和國民黨黨籍立委6日在立法院舉行「農民自救豬價暨國產健康豬肉促銷記者會」，呼籲政府採取解決辦法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國內豬價節節下跌，台南更創下10年來新低價，讓養豬業者虧損連連，苦不堪言，養豬團體和國民黨黨籍立委6日在立法院舉行「農民自救豬價暨國產健康豬肉促銷記者會」，屏東縣籍立委廖婉汝到場聲援，高喊搶救豬農。

▲養豬團體和國民黨黨籍立委6日在立法院舉行「農民自救豬價暨國產健康豬肉促銷記者會」，呼籲政府採取解決辦法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼養豬團體與國民黨立委廖婉汝（右）等人舉行記者會。

▲養豬團體和國民黨黨籍立委6日在立法院舉行「農民自救豬價暨國產健康豬肉促銷記者會」，呼籲政府採取解決辦法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

去年9月中秋節過後，毛豬平均價格從每公斤72元暴跌至60元，今年春節過後，豬價更是節節下跌，以雲林為例，2月已跌破60元跌至55.78元；台南也跌至56.05元，創下10年來新低價，遠低於養豬成本65元。

廖婉汝表示，豬價之所以大跌，可能除了美中貿易大戰及武漢肺炎的疫情外，可能的原因就是政府開放進口豬，她認為最直接有效的救豬農辦法，除了檢討外國豬進口的數量外，政府也應改採取紓困措施幫豬農撐過這段低潮。

廖婉汝在會中強力要求農委會，應暫緩進口商大量進口豬肉打壓國內豬價，以免造成豬價崩盤；新冠肺炎疫情已嚴重衝擊產業，政府應紓困養豬戶，協助度過難關，儘速辦理調節產銷措施，協助養豬協會辦理促銷推廣國產健康豬肉，並調降販售末端價格，以及研議拓展外銷新市場。

她說，屏東有1609家養豬場，飼養125萬頭豬，是台灣最重要的養豬大縣。豬價不好，嚴重影響屏東鄉親的生計，希望農委會聽到豬農的聲音，趕快提出解決辦法。

►茶樹精油乾洗手組

ET快訊
染疫音樂家「曾去熱炒店」！接觸者147→419　一圖秒懂採檢
北宜轎車「雙黃線迴轉」撞飛重機！駕駛指著倒地騎士：是他騎太快
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

植樹贈苗抗疫一起來！台東森活市集抒發民眾防疫緊繃情緒

享世界7大令人期待公園美譽　黃偉哲聯袂賴清德為河樂廣場剪綵啟用

積極防疫！　黃偉哲向中央爭取15萬片一般型口罩提供業界使用！

違反環境法令強制上課　台南案件數減少2成效佳

以實際行動支持婦女權益　婦女節前夕黃偉哲拜訪婦女團體表達感謝

國內豬價跌跌不休　養豬戶虧損連連…「心酸」誰人知

為防疫考量　屏東林區管理處植樹活動延期

「現在換我罩妳」！卑南鄉公所慶祝婦女節贈實用口罩套

台東幸福住宅交屋腳步近了　已取得使用執照每戶贈2萬交屋禮

施工3個月　高屏大橋北上機慢車道7日早上開放通行

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

口罩國家隊大集合！60條產線完工　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

植樹贈苗抗疫一起來！台東森活市集抒發民眾防疫緊繃情緒

享世界7大令人期待公園美譽　黃偉哲聯袂賴清德為河樂廣場剪綵啟用

積極防疫！　黃偉哲向中央爭取15萬片一般型口罩提供業界使用！

違反環境法令強制上課　台南案件數減少2成效佳

以實際行動支持婦女權益　婦女節前夕黃偉哲拜訪婦女團體表達感謝

國內豬價跌跌不休　養豬戶虧損連連…「心酸」誰人知

為防疫考量　屏東林區管理處植樹活動延期

「現在換我罩妳」！卑南鄉公所慶祝婦女節贈實用口罩套

台東幸福住宅交屋腳步近了　已取得使用執照每戶贈2萬交屋禮

施工3個月　高屏大橋北上機慢車道7日早上開放通行

實價登錄2950萬「利息要4萬」　他一查同棟租金僅35K　傻爆：別以為會賠錢

基隆警所籲洗手！大排長龍　影星何潤東現身驚喜：我來幫爸爸發肥皂

不運動也能瘦！　6個生活習慣養起來　苗條一直跟著你

詹皇34000分里程碑　宰龍頭公鹿獲季後賽門票三喜臨門

旅行不帶牠！薩摩耶叼內衣抗議　「強制裝箱」笑翻網

腳短汪跳桌找吃！　離地板太遠「原地石化」臭臉等姊笑完

中職／中信兄弟火力強大　曾豪駒：能得分盡量得

馬英九、吳斯懷頻開砲　黃光芹：武漢「廢言組」至今不知怎麼輸

愛犬當孩子疼16年！阿嬤哭著帶去醫院安樂　背後藏鼻酸原因

一坨東西在地上扭！超粗長巨蟒「死死捆住大貓」　驚悚畫面全都錄

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

南投8旬翁遭撞　急診室推病床狂奔救命

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

桃園新住民三願祈福　疫情遠離

玩「吊酒瓶」挑戰成功！老闆一看秒退錢

大林慈濟防疫探病規定再升級

運動增加抵抗力新型抗冠狀病毒

北區國稅局報稅　規劃電話諮詢秘書

嘉市黃金風鈴木盛開後南洋櫻登場

駕車買海產　沒油停擺路中央

「到府關懷、宅配愛」　移民署關懷新住民防疫

換我罩妳！卑南鄉公所慶祝婦女節贈口罩套

彰化警局　每月至少4次酒駕執法

更多熱門

相關新聞

蔡壁如問封院SOP　陳時中：封院機率很小

蔡壁如問封院SOP　陳時中：封院機率很小

立法院6日邀行政院長蘇貞昌進行施政總質詢。首棒登場的民眾黨立委蔡壁如，接續昨聯席審查紓困條例預算案的質詢主題，關心醫護人員相關議題，詢問若醫院發生院內感染時的SOP？衛福部長陳時中說，若在醫院爆發大量感染，會先清空傳出感染的病房，同時運用不同病房分艙措施，並往院外移動；但他強調，「走上封院的路是很小的」。

孩子已超乎想像　蘇貞昌：我孫女想讀火星大學

孩子已超乎想像　蘇貞昌：我孫女想讀火星大學

蔡壁如問修法18歲可投票　蘇貞昌贊成

蔡壁如問修法18歲可投票　蘇貞昌贊成

勞動部擬再匡百億預算防疫　賴香伶籲整合補助方案

勞動部擬再匡百億預算防疫　賴香伶籲整合補助方案

游錫堃盼美方支持台灣加入WHO　AIT主席：全力幫忙

游錫堃盼美方支持台灣加入WHO　AIT主席：全力幫忙

關鍵字：

立委廖婉汝豬價立法院下跌豬農

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

女童遭性侵亡　神祕電話助破案

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

湖北通城病例歸零　正式解除封城

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

新天地教主「私養嫩肉後宮」！正宮遭洗腦離婚老公改嫁他

鼎金斷頭嬰屍宣布破案　警方找到這個人

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

日本財務大臣：就算出錢也沒口罩

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

梧桐妹替修杰楷、孫志浩慶生！

更多

最夯影音

更多
鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙
網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面