勞動部擬再匡200億就安基金防疫　賴香伶籲整合補助方案

▲賴香伶 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院財政委員會5日繼續聯席審查紓困條例預算案，民眾黨立委賴香伶質詢時質疑，經濟部、交通部、勞動部各有不同補助，應好好整合並提早實施。許銘春表示，勞工或企業可以選擇適合的方案申請，而勞動部的安心就業計畫則會盡快在3月下旬；另外，許還說，考量疫情可能會拖很久，對勞工的影響層面大，準備從就安基金匡列150到200億，作為勞工假設需要幫忙的準備。

賴香伶質詢時問問及就安基金存量一事，勞動部長許銘春表示，目前約就業安定基金大概556億，針對此次疫情初步規劃41.25億，但考量到疫情可能會拖很久，對勞工的影響層面大，「我大概準備框150到200億，之前跟委員報告過，作為勞工假設需要幫忙的準備」。

另外，賴香伶也問到，勞工看得到吃得到的培訓裡面到底花了多少錢？600億到底經濟部多少？目前看起來只有2億；交通部口口聲聲這麼多受衝擊的觀光旅館運輸，編了多少？8億。所以總的來講，如果今天要雨露均霑，請問雨水在哪裡？勞動部的就業安定基金500億準備在哪裡？還是特別預算加起來只有15億？

賴香伶接著問到，若今天一個勞工在協商無薪假時，正在協商中的企業、勞工可以用哪一個預算？如果他是運輸業，他是旅館業他要先到勞動部還是交通部？許銘春先表示，勞工可以使用勞動部的充電再出發，接著表示，每個部會有不同的計劃，各企業可以看他的需求。

賴香伶追問，對一個勞工或企業來講，今天他是在觀光旅館、運輸這個領域的話，是不是要先到交通部的人員培訓計畫，之後才會到勞動部的充電再出發？許銘春說，這各部會視他自己的計劃來，讓勞工、企業可以自己選擇，看他覺得哪個計劃適合。

許銘春強調，每個計劃不同，若企業沒有實施減班休息的話，不能用勞動部的充電再出發計畫，可能要去看交通部、經濟部的計畫，選擇適合的。許表示，安心就業計畫會盡速上路，最快應該在3月下旬。