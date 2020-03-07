國小主任遭爆「偷吃老師」　女兒慘遭同學諷「有幾個媽媽」

▲桃園某國小已婚主任被爆偷吃女兒音樂老師。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

一名網友近日在「爆料公社」臉書社團上透露，桃園市某國小一名S姓已婚男主任與L姓女老師過從甚密，S男的妻子卻不知情，直至收到一封匿名信，內容提到S男與L女的誇張行徑，並附上多張兩人的牽手親密照，提醒她要「管好自己的老公」。S男的妻子遂向老公求證，反被男方逼迫離婚，聯手老母下「限時逐門令」，誇張的行徑讓網友痛批：「真的是為人師『婊』！」

本刊調查，S男與妻子結婚多年，育有二女，去年12月S男的妻子收到一名自稱是電影「私刑教育」狂熱者寄來的匿名信，並附上多張S男與L女的牽手親密照，指稱S男多次與L女公然牽手調情、甚至多次進出汽車旅館，強調雙方「過夜已經是家常便飯」，痛斥S男亂搞婚外情，一次毀了兩個家庭，還要S男的妻子「管好自己的老公」！

▲已婚的國小主任與女老師上班時間曾相約外出。（翻攝畫面）

離譜的是，該名女子竟是S男女兒的音樂老師，育有一子一女，兩家女兒還是同班同學，雙方時常有往來，沒想到S男與L女竟私下暗通款曲，妻子事知情後氣得質問S男，S男不但矢口否認，還與母親聯手將妻子趕出家門，要女方兩個禮拜內搬出住處，要求女方無條件簽字離婚，表示「一毛贍養費跟小孩扶養的費用都不會出」，甚至跟兩人的共同朋友放話，認為自己不會因此丟掉教職工作，對妻子的提告根本沒在怕。

▲男師妻子收到匿名信要她「管好自己的老公」。（翻攝畫面）

知情人士透露，S男與L女相識十多年，曾在同所學校任職，由於L女是S男女兒的音樂老師，加上2人的女兒是同班同學，時常有往來的2人竟日久生情。後來S男升任他校總務主任，仍延續情緣，自去年起不倫戀一事在師生間不脛而走。

據悉，2人除了在校外上演牽手情，在校內更是愛得火熱。多次在校內不顧旁人眼光公然牽手調情，就連上班時間也相約外出，S男曾被目睹用餐時主動挾菜給女方，也會主動幫女方拉椅子，去年兩人牽手照曝光後，S男還在女方校內，向其他老師揚言「一定要娶到女方」，讓旁人看了超傻眼。

▲傳出牽手情的兩人，曾在同一所學校任職，時常有曖昧互動。（翻攝畫面）

據了解，S男告訴校長妻子有躁鬱症，校長心生不捨，加上認為他人的家務事不想干預，針對此事已對校內老師下達封口令，看在其他人眼裡除了心疼男方妻子也無能為力。

對比老師的封口令，S男的女兒卻因這段「不能說的戀情」在校飽受同儕嘲笑「到底有幾個媽媽？」、「你跟哪個媽媽住？」彷彿八點檔的狗血劇情愈演愈烈，最無辜的女兒也只能隱忍大家無情的訕笑。

▲針對兩人的戀情，校長對校內老師下達封口令。（翻攝畫面）

事實上，S男偷吃早已不是第一次，1995年時任班導的他，曾因與學生家長傳出婚外情，一度鬧上校長室。事後S男卸下班導職轉為行政職，還在校長面前簽下悔過書，沒想到多年後又故態復萌。

本刊調查，S男的妻子現已帶著一名女兒搬出家裡，L女也已離婚，S男與L女的往來益加頻繁，男方似乎為了維護這段「牽手情」，不時對妻子冷嘲熱諷，指妻子單靠微薄薪水無法養活自己跟女兒，藉此逼迫妻子離婚，放棄小孩撫養權。S男的妻子現已控告兩人妨害家庭，將這段有如八點檔的狗血悲劇交由司法處理。

記者致電向S男求證遭人指控與女老師牽手情一事，對方僅表示現已對爆料人提告，全案進入司法程序，不方便多作回應。當記者進一步追問照片中主角是否為他本人，該男並未正面回答，僅重申已針對此事提告，並強調身為人父有保護孩子的責任，不想害小孩因此被網友肉搜。



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