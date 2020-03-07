南港小6女童在校遭性侵亡！沉冤21年陷膠著...一通神祕電話助破案

▲蔡榮樹在成德國小活動中心頂樓樓梯間，姦殺小六的陳姓女童。（圖為示意畫面）

圖文／鏡週刊

30年前，台北市南港區成德國小發生一起小六陳姓女童遭姦殺案，檢警雖在死者身上採到精液，卻一直比對不出凶手，案情陷入膠著。

當時承辦此案的鑑識組警官，21年後成為南港分局偵查隊長，在偵辦一起類似的女童性侵案時，接獲自稱陳姓女童老師的神祕電話，提醒警方當年的懸案還沒破，警方把陳姓女童案的證物重新建檔半年後，刑事局比對出人在高雄的蔡姓男子涉有重嫌，在追訴期滿前3個月，將蔡逮捕歸案。

1990年5月7日中午，台北市南港區成德國小門口一如往常，擠滿了送便當和接小孩的家長，當時6年級某班的導師正在教室與學生一同用餐，卻發現班上一名陳姓女童不在座位上，導師感到奇怪，卻遍尋不著，直到下午上課鈴響，女童都未現身。

膠帶綑手 下身赤裸

導師請同學幫忙尋人，仍一無所獲，他猜想，或許是陳姓女童跟別班同學一起參加校外運動會的閉幕式，忘了告知，但下午4點過後，其他同學陸續回到學校，導師詢問他們，都異口同聲表示，陳童並未與他們一起行動，導師驚覺事態嚴重，趕緊尋求其他老師協助，在校內展開大規模尋人。

傍晚6點多，一名老師在學校活動中心頂樓的樓梯間發現陳姓女童，但已成為一具冰冷的遺體，校方立刻報警，原本應安全無虞的校園，竟然成為恐怖的命案現場，消息一出，震驚社會。

▲台北市南港區成德國小在30年前，曾發生震驚社會的女童姦殺案。

時任台北市刑警大隊鑑識組長的謝松善獲報，立即帶隊前往採證。他回憶說，女童雙手被黑色膠帶綑綁，眼睛、嘴巴也被膠帶封住，上衣則被掀起蓋住頭部、下身赤裸，鑑識人員在現場採得多枚鞋印、精液和用過的衛生紙，研判女童應是遭到姦殺，法醫驗屍後，確定女童生前曾遭性侵，最後窒息而死。

謝松善指出，當時警方破案壓力之大，可想而知，可惜的是，他們採到的鞋印，很多是學校老師留下的，因尋獲女童遺體後，許多老師在警方到達前，已經前往現場查看狀況，讓鑑識的難度大增。

另一方面，由於當年警方的DNA資料庫可供比對的對象有限，鑑識單位將相關檢體送到刑事局比對，並未獲得有助破案的資訊，後來承辦檢警把精液等證物送到一位專門研究DNA的警察大學教授手中，請他進一步檢驗，就這樣比對了2年，依舊無法查到真凶，隨著時光流逝，在沒有發現新事證的情況下，警方的偵辦動作慢慢停滯下來。

證物封包 重啟調查

謝松善告訴本刊，全案沉寂了21年，幾乎所有人都遺忘這件命案時，2011年卻出現轉機。陳姓女童姦殺案發生時，任職於鑑識組、參與過採證的一名警官，後來出任南港分局偵查隊長，恰巧又偵辦一起類似的女童性侵案，偵辦過程中意外接到一通神祕電話，對方自稱是陳姓女童的國小老師，提醒警方陳童遭姦殺案尚未偵破，希望警方不要忘了。

▲30年前國內DNA技術剛起步，需靠人工進行比對。（東森新聞提供）

這名偵查隊長當時心中一震，心想該不會二案的凶手是同一人吧？於是開始尋找陳姓女童案的相關檔案和證物，但因時隔21年，加上舊的南港分局曾多次淹水，若證物放在分局，可能早已毀損，因此找上台北市警局鑑識中心詢問。

謝松善當時已升任鑑識中心主任，一聽說陳姓女童案要重啟調查，立即和同事尋找當年的證物和檔案，但在台北市警局證物室找了許久都沒有找到，後來才在檔案中發現一張註記「證物送警大檢驗」的文件。

▲警方鑑定技術日新月異，近年已建立龐大的DNA資料庫。（東森新聞提供）

▲警方比對蔡榮樹的檢體，確認他犯下女童姦殺案。（東森新聞提供）

▲▼命案現場遺留的DNA檢體，往往成為警方破案的關鍵。 （東森新聞提供）

謝松善說，當時他也不知道是怎麼回事，心想難道送警大檢驗的證物沒有送回來嗎？有可能留在警大21年嗎？於是轉向警大追查證物下落。最後在多位警大教授的協助下，終於在警大的低溫保存箱中，找到當年封包的證物。

鑑識中心隨後把這件被遺忘的精液證物，送交刑事警察局建檔，並比對南港分局正在偵辦中的女童性侵案DNA，雖然最後結果不如人意，此案的凶手與陳姓女童姦殺案無關，但以最新DNA技術重新建檔的動作，卻為陳姓女童案開啟破案的契機。

酒精催化 獸性大發

▲蔡榮樹案發後21年才落網，最終被判無期徒刑定讞。（東森新聞提供）

謝松善指出，就在陳姓女童案的證物重新建檔後半年，2011年6月，刑事局針對冷案進行比對，結果卻大出所有人意料。在高雄犯下弱智女國中生性侵案的凶手蔡榮樹，檢體DNA與陳姓女童命案的精液吻合，這個消息讓即將退休的謝松善感到相當振奮。

他告訴本刊，蔡榮樹落網後，警方追問他陳童命案始末，一開始蔡矢口否認犯案，後來警方把DNA比對結果攤開來，蔡才鬆口坦承犯案，並咬出他的哥哥也是共犯。

▲前台北市警局鑑識中心主任謝松善（圖）對女童命案順利偵破，感到欣慰。

謝松善說，1990年陳姓女童命案發生時，二十多歲的蔡榮樹是電腦程式設計師，家住南港，命案當天還是他的結婚紀念日。蔡早上和哥哥外出送貨後，跑去喝酒，中午閒逛到成德國小，也許是酒精的催化，讓蔡獸性大發，利用中午家長送便當、接小孩的機會，混入校園尋找犯案的目標。

追訴期前 凶手落網

他向警方供稱，當時他在活動中心走廊巧遇陳姓女童，他騙陳童自己是老師，要陳到頂樓幫忙搬東西，陳不疑有他，跟隨蔡上樓，結果到頂樓樓梯間，蔡即拿出預藏的黑色膠帶綑綁女童雙手，並加以性侵，過程中陳不斷掙扎並發出聲音，蔡為免事跡外露，趕緊以手摀住陳姓女童的口鼻，最後造成她窒息死亡。

▲蔡榮樹騙陳姓女童自己是老師，要她到活動中心頂樓幫忙搬東西。（圖為示意畫面）

蔡榮樹犯案後立即逃離現場，甚至搬離台北、落腳高雄，在夜市經營兒童碰碰車維生，因為這20年來，他不曾犯案，警方的DNA資料庫沒有他的檔案，所以無法比對出來。

但法網恢恢，2011年4月，蔡榮樹在高雄一座公園的廁所內，用手指性侵一名弱智的國中女生，被警方逮捕，將他的DNA檢體建檔，之後由刑事局將他的檢體與陳童命案的精液比對，確認蔡就是凶手，距離追訴時效期滿僅剩3個月，差一點就讓他逍遙法外。

法院原本判處蔡榮樹死刑、哥哥無期徒刑，但後來因沒有哥哥的犯案證據，且蔡又和哥哥有金錢糾紛，法官認定蔡故意嫁禍其兄，最後改判哥哥無罪、蔡無期徒刑定讞。

謝松善感慨地說，如果沒有當年參與採證的鑑識警官，在擔任偵查隊長時重啟調查，讓相關證物重新建檔，陳姓女童命案恐怕真的要石沉大海，只能說冥冥中自有定數，不是不報，只是時機未到。

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