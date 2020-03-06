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命比較重要！「最大咖通緝犯」逃回台灣　差3個月過追溯期

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連月來已有200名通緝犯為了活命，寧願坐牢也要主動回台投案。圖為桃園機場示意圖，非新聞當事人。

圖、文／鏡週刊

中國武漢肺炎肆虐全球，連月來已有200名通緝犯為了活命，寧願坐牢也要主動回台投案。最令人意外的是，桃園機場在本週一突然出現一名從中國搭機回台的旅客黃永寶，航警局人員赫然發現他是遭嘉義地院通緝已長達19年9個月的毒品犯，由於他離20年追訴期僅剩不到3個月即可解脫司法訴究，為何選在此時回台？他索性坦承「因為中國肺炎疫情嚴重，我就是想回來投案。」

由於黃永寶來自疫區，警方不敢大意，不但全副武裝穿上隔離衣並戴口罩，對黃嫌量體溫，確認他沒有發燒後，將黃嫌解送歸案時，也比照檢疫規格，讓他穿戴隔離衣物，並通知嘉義地院做好相關準備。

黃嫌被送到嘉義地院後，不論值班法官、書記官或法警，均如臨大敵，深怕防疫有破口，院方人員全都穿戴標準隔離衣及口罩，並選在空曠的陽台處置作筆錄，就連送往監獄時，不但也同樣事先通報獄方，並在囚車做出簡易隔離區，讓黃嫌與其他人員保持適當距離。

監所人員得知黃嫌來自中國疫區，隨即依照矯正署長黃俊棠指示，啟動標準作業程序，將他送往醫院徹底檢查，確定初步沒有肺炎症後，才讓他入監暫押獨居房觀察14天，避免因潛伏期而造成監獄大規模感染風險。

本刊調查，黃永寶因涉嫌販賣安非他命遭逮，1995年間被嘉義地檢署起訴，涉及5年以上重罪，後來院方審理時，他卻潛逃中國遭法院通緝，通緝時效達20年，至今年6月消滅，他也是這波疫情中，堪稱最大咖的主動回台通緝犯。

為避免肺炎疫情影響審判相關工作進行，司法院也表示，防疫期間處理強制處分訊問被告事項，核定得使用遠距訊問，各級法院也加強防疫工作，具體作為包括：一、防疫優先原則：承辦案件法官衡酌被告相關症狀，應採取減少接觸、避免群聚感染以防堵疫情蔓延之相關措施。

二、得採遠距訊問或於管轄區域內就地訊問：法院如經通報得知已在其他機關或處所之被告具有感染風險情形，應先聯繫相關機關或處所，以瞭解掌握相關資訊，必要時得採取遠距訊問或於管轄區域內就地訊問。被告戒護方式，由法院與該機關或處所進行協調。採取遠距訊問前，應以適當方式徵詢檢察官、被告及辯護人之意見。

三、到庭訊問之防護措施：法院認仍有提解被告到庭訊問之必要者，應備具妥適之隔離防護措施，如所有人員（含被告）應配戴口罩，戒護人員必要時併得另著隔離、防護衣，並儘可能使用透明隔離設備隔離被告，另得關閉空調系統、開啓門窗，保持法庭之空氣流通，或於法院院區內擇一空氣流通，較空曠之適當處所訊問之。

四、裁定羈押之相關處置：法院裁定羈押者，應先行聯繫矯正機關，告知被告相關資訊，並通報衛生主管機關（防疫專線1922）；未裁定羈押者，法院仍應速聯繫衛生主管機關（防疫專線1922）採取適當之防疫措施。

五、遠距訊問準用其他規定：依本措施辦理之遠距訊問，準用「刑事訴訟遠距訊問作業辦法」之規定。

六、遠距訊問之卷證獲知：法院於偵查中羈押審查程序使用遠距訊問時，應注意依刑事訴訟法第33條之1第3項規定，以適當方式使無辯護人之被告獲知卷證之內容。

七、被告隱私之保護：法院於處理前揭相關事項時，應妥適保護被告隱私；於訊問時，除法律另有規定外，應予錄音。必要時，得予錄影。


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