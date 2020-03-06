黑衣人「沒看過蔡阿嘎影片」！手機紀錄曝光遭檢方聲押

圖、文／鏡週刊

資深網路紅人蔡阿嘎3日下午騎機車載著懷孕9個月的妻子「二伯」，行經北投區明德路28號前停等紅燈時，突遭埋伏在附近的陳男持鐵鎚攻擊，二伯被打到腹部導致宮縮，緊急送醫，目前仍住院安胎中，蔡阿嘎則是手肘及右腿膝蓋，兩人傷勢暫無大礙。

檢警追查發現，陳男行凶逃逸後由董姓男子接應逃亡，昨晚循線逮捕兩人。兩人今被移送至士林地檢署複訊，檢察官複訊後，認為陳男有滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；董男則是3萬元交保。

檢警調查發現，陳男襲擊完蔡阿嘎後，徒步跑了4公里，並在董姓男子的接應下，一同騎車離開，途中陳男因脫下口罩吸菸，被警方掌握長相，交叉比對後才發現，2人早在3月2日就先到場勘查，顯然是預謀作案。

檢警昨晚循線到新北市林口區中山路一處汽車改裝廠，逮捕在該處工作的陳男，以及負責人董男。

其中行凶的陳男落網後表示，去年8月蔡阿嘎聊到機車改裝的內容不正確，因此在網上留言，不料遭對方回嗆，導致他心生懷恨，但檢警調閱他的手機，卻查出不相關上網紀錄。

士林地檢署檢察官複訊後，認為陳男言詞閃爍，避重就輕，認為他有滅證之虞，因此向士林地院聲請羈押禁見；至於董姓男子部分，則以涉犯傷害罪為由，以3萬元交保候傳。



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