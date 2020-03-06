　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑衣人「沒看過蔡阿嘎影片」！手機紀錄曝光遭檢方聲押

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

檢察官複訊後，認為陳男有滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。（翻攝畫面）

圖、文／鏡週刊

資深網路紅人蔡阿嘎3日下午騎機車載著懷孕9個月的妻子「二伯」，行經北投區明德路28號前停等紅燈時，突遭埋伏在附近的陳男持鐵鎚攻擊，二伯被打到腹部導致宮縮，緊急送醫，目前仍住院安胎中，蔡阿嘎則是手肘及右腿膝蓋，兩人傷勢暫無大礙。

檢警追查發現，陳男行凶逃逸後由董姓男子接應逃亡，昨晚循線逮捕兩人。兩人今被移送至士林地檢署複訊，檢察官複訊後，認為陳男有滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；董男則是3萬元交保。

檢警調查發現，陳男襲擊完蔡阿嘎後，徒步跑了4公里，並在董姓男子的接應下，一同騎車離開，途中陳男因脫下口罩吸菸，被警方掌握長相，交叉比對後才發現，2人早在3月2日就先到場勘查，顯然是預謀作案。

檢警昨晚循線到新北市林口區中山路一處汽車改裝廠，逮捕在該處工作的陳男，以及負責人董男。

其中行凶的陳男落網後表示，去年8月蔡阿嘎聊到機車改裝的內容不正確，因此在網上留言，不料遭對方回嗆，導致他心生懷恨，但檢警調閱他的手機，卻查出不相關上網紀錄。

士林地檢署檢察官複訊後，認為陳男言詞閃爍，避重就輕，認為他有滅證之虞，因此向士林地院聲請羈押禁見；至於董姓男子部分，則以涉犯傷害罪為由，以3萬元交保候傳。


更多鏡週刊報導
【獨家】命比較重要！再3個月過追溯期　「最大咖通緝犯」逃回台灣
蘇貞昌看不下去鄭麗君被打斷　想插話林奕華大怒：閉嘴啦
【藍黨魁激戰】選前1天擋下花蓮王　藍顧形象不讓他回來

ET快訊
黑衣人襲擊蔡阿嘎「幕後疑點多」！士院裁定羈押禁見
黑衣男「沒看過蔡阿嘎影片」！手機紀錄曝光　背後疑有黑幕
新北3區大跳電！6571戶受影響　台電搶修中
埃及控台遊客散播病毒　指揮中心回應了！
「出門散播病毒囉！」日確診男刻意出門用餐　餐廳顧客嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北聯幫「網內互打」！小弟欠債大哥出面喬...慘遭一刀捅進大腿

快訊／黑衣人襲擊蔡阿嘎「幕後疑點多」！士院火速裁定1人羈押禁見

喪盡天良！宜蘭2嫌「工業異丙醇」冒充醫療酒精　大賺數百萬元黑心防疫財

黑衣人「沒看過蔡阿嘎影片」！手機紀錄曝光遭檢方聲押

台南永康銀樓搶案！搶匪被攔截緝獲「金項鍊已變賣1條」

高雄中科院大樹院區爆炸4傷！重傷者是里長兒子「剛進中科院1年」

高雄中科院驚傳爆炸火警　4人傷送醫搶救中

快訊／台南永康銀樓搶案！一把抓走20多萬金飾　歹徒晚間落網

命比較重要！「最大咖通緝犯」逃回台灣　差3個月過追溯期

彰化19歲妹太想男友！居家檢疫「偷跑10hrs」散步　約會畫面曝光

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

「音樂博士」希澈超強舞蹈猜歌　把EXO《LOVE SHOT》跳歪都能答對

Ella大推吃豬腦「味道像豆腐」　 Lisa一臉驚恐疑惑：不可能！

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

北聯幫「網內互打」！小弟欠債大哥出面喬...慘遭一刀捅進大腿

快訊／黑衣人襲擊蔡阿嘎「幕後疑點多」！士院火速裁定1人羈押禁見

喪盡天良！宜蘭2嫌「工業異丙醇」冒充醫療酒精　大賺數百萬元黑心防疫財

黑衣人「沒看過蔡阿嘎影片」！手機紀錄曝光遭檢方聲押

台南永康銀樓搶案！搶匪被攔截緝獲「金項鍊已變賣1條」

高雄中科院大樹院區爆炸4傷！重傷者是里長兒子「剛進中科院1年」

高雄中科院驚傳爆炸火警　4人傷送醫搶救中

快訊／台南永康銀樓搶案！一把抓走20多萬金飾　歹徒晚間落網

命比較重要！「最大咖通緝犯」逃回台灣　差3個月過追溯期

彰化19歲妹太想男友！居家檢疫「偷跑10hrs」散步　約會畫面曝光

北聯幫「網內互打」！小弟欠債大哥出面喬...慘遭一刀捅進大腿

辦公室噴酒精消毒！員工一下樓「爆炸起火」…整間燒成廢墟

華春瑩丈夫腦癌病逝北京　享年55歲曾奪《財富》榜21名

快訊／黑衣人襲擊蔡阿嘎「幕後疑點多」！士院火速裁定1人羈押禁見

中職／桃猿熱身賽首敗　曾豪駒：中繼投手出狀況

秘笈公開！北市公布防疫旅館SOP　目前30名檢疫旅客入住

賈靜雯替修杰楷慶生！　「老婆視角」超閃告白：有你在，真的滿好

阿嬌備孕胖10公斤！　揭「3秘訣」瘦回超尖瓜子臉

醫護狂奔百米「大馬路推病床」！男院前遭撞倒地　感人畫面曝光

中職／威拉諾3局用73球　曾豪駒：壞球太多不理想

社會熱門新聞

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

台中女講電話沒注意！4歲女8樓墜落亡

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

即／印尼男陳屍「中央研究院」人文館戶外

高雄中科院驚傳爆炸火警　4人傷送醫搶救中

警大博士教授認洩題！願用120萬換緩刑

命比較重要！「最大咖通緝犯」逃回台灣

退休校長成斂財靈媒　專挑宮廟找肥羊

快訊／RCA工傷246員工　更一審只准24人獲賠5470萬

偷拍女大生壞壞　男友再PO正面照

男流鼻水喊：我從武漢回來的...超慘下場曝

黑衣人堵上蔡阿嘎關鍵曝！影片開箱豪宅被神出

即／鐵鎚狠敲蔡阿嘎　黑衣男護主2人

更多熱門

相關新聞

即／襲擊蔡阿嘎夫婦　裁定陳嫌羈押禁見

即／襲擊蔡阿嘎夫婦　裁定陳嫌羈押禁見

襲擊知名Youtuber蔡阿嘎的陳、董2男，到案時口徑一致，供稱是因網路互嗆才出手報復，但檢警調查後，並未找到相關留言和紀錄，懷疑幕後有人指使，士林檢方經過數小時訊問後，裁定接應的董男3萬元交保，並向法院聲押打人的陳男；士林地院經過半小時審理，火速裁定陳男羈押禁見。

命比較重要！「最大咖通緝犯」逃回台灣

命比較重要！「最大咖通緝犯」逃回台灣

全智賢升格總裁夫人　高富帥老公成CEO

全智賢升格總裁夫人　高富帥老公成CEO

即／鐵鎚狠敲蔡阿嘎　黑衣男護主2人

即／鐵鎚狠敲蔡阿嘎　黑衣男護主2人

黑衣人遭起底「是館粉」　館長怒了

黑衣人遭起底「是館粉」　館長怒了

關鍵字：

鏡週刊蔡阿嘎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

湖北通城病例歸零　正式解除封城

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

劉真驚傳病逝　北榮嚴正駁斥

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

蔡阿嘎被嫌犯揭導火線影片！

孕婦生產「嬰兒頭慘遭拉斷」　身軀只剩一個黑洞

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

謝和弦PO「拿剪刀1分片」網揪綠衣玄機！

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

台中女講電話沒注意！4歲女8樓墜落亡

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面