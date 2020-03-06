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張景森怒嗆吳斯懷：「出賣國土主權的將軍」大談國土計劃保護

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▲吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院2月通過《國土計畫法》修正案引發相關討論，國民黨立委吳斯懷6日在立法院國是論壇針對國土法修法提出質疑。對此，行政院政委張景森透過臉書開嗆，怒批吳斯懷是「出賣國土主權的將軍、大談國土計劃保護」。

張景森透過臉書大酸，「好奇怪！詹順貴不是說《國土計畫法》具有台灣主權象徵的意義嗎？如果真的這樣，為什麼吳斯懷也支持國土法，反對修法？國土法被立院壓了23年都沒過，在2016年政黨即將輪替之時，讓它迅速通過實施，難道國民黨是老妓從良，突然變得很善良、很環保、很台派了嗎？」

張景森諷，推動國土法的「好人」很怕政府都像劉政鴻，「但他們想出來的辦法居然是把政府的手綁起來。想想看，當時國民黨看守政府和現在的吳斯懷們多想讓台灣政府沒手沒腳啊！國土法幫他們辦到了！」

張景森提到，過去台灣完成全國非都市土地使用編定耗時11年，現在同樣的事情，國土法卻限定地方政府4年內完成，「2022年發布實施後，被劃成發展區的土地變黃金，被劃成農業區的土地變狗屎，又沒有任何補償，農業縣市不造反才怪！農民不不鬧成一團才怪！」

張景森進一步批評，「而且5-10年內不准檢討、不准調整、不准變更。有問題推給5到10年一次的通檢。但是過去都市計劃通檢平均費時6.5年，規模大了幾十倍的國土計畫通檢一定更久。結論是，不管人民需求或國家重大建設如何迫切，必須等待12-17年以上才能完成國土使用變更。」

張景森說，國際經濟變動快速，政府必須彈性快速反應，「五年前誰會料到台商大量回台？誰會料到台灣要發展綠電？誰會料到違章工廠、民宿、農舍、原住民土地需要積極解決？誰會料到政府要發展大南方？」

張景森感嘆，怕政府做壞事，不是把它的手綁起來，而是制定民主參與的變更審議程序。好的計劃要讓它通過，壞的計劃把它打掉，過去的區域計劃法容許民間的開發許可，國家重大建設可以個案檢討變更，就是比較有彈性的制度。

文末，張景森痛批，「這個草率推出的計畫，居然神聖到不許個案變更。一個變更要等12～17年以上，比現行的都市計劃法、區域計畫法還僵硬。這種法律製造出僵屍政府，如果不能癱瘓台灣，什麼才能癱瘓台灣？台灣有這種立法，中國還需要吳斯懷嗎？國土法不修行嗎？」

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