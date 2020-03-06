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國民黨主席補選倒數　江啟臣：被抹黑造謠…更堅定改革決心

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▲▼中國國民黨立法委員江啟臣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲江啟臣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席補選7日登場，由立委江啟臣挑戰前副主席郝龍斌。選舉前夕，江啟臣6日在臉書向黨員喊話，除了呼籲踴躍投票，也表示，競選後期出現抹黑、造謠，但更堅定他主張改革的意志與決心。

江啟臣表示，再過幾個小時，黨主席補選投票就要開始，回首這四十多天的選戰過程，心中有甘有苦；在這之後，黨員們將做出選擇，也將決定國民黨是要走向未來還是繼續原地踏步。

江啟臣指出，這段時間走過各個縣市，看到黨員們臉上的憂慮，他確定，作為一個從政的黨員，選擇站出來參選的決定是對的、是必要的；選擇參選，從來不是世代的問題，而是因為國民黨真的沒有再蹉跎的本錢，現在不改革，國民黨離人民將會越來越遠。

江啟臣提到，這場選戰，自始至終都用改革的理念，去說服黨員，不管是強調中華民國為主體的兩岸論述，或是黨務組織、制度的改革五大訴求，都是希望清楚的告訴黨員，他想要跟大家一起完成什麼。

江啟臣提及，「雖然，選戰後期還是出現了抹黑、造謠、放話等令人遺憾與唾棄的負面情事，但這也更加堅定我主張改革的意志與決心，一定要將這些舊思維留在過去。」明天就是投票日，不論支持誰，都不要再讓別人決定共同未來，請一定要站出來投票，替自己也替未來投下關鍵的一票。

江啟臣強調，「我有信心，可以一步一步地，完成國民黨的改革！我也相信，在全黨攜手之下，國民黨一定會改變！我更相信，改革後的國民黨，重新讓你感到驕傲！我是國民黨黨主席候選人江啟臣，明天，我選擇改革，你呢？」

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