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TVBS民調／國民黨主席補選　江啟臣35％領先郝龍斌的21％

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▲▼國民黨主席政見會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郝龍斌、江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席補選於本周3月7日舉行，由前國民黨副主席郝龍斌對上青壯派立委江啟臣，雙方政見主軸聚焦「改革」、「年輕化」。根據《TVBS》最新民調指出，在國民黨員中，江啟臣獲得35％的支持度，領先郝龍斌的21％。

《TVBS》民調顯示，全體民眾當中，希望由江啟臣擔任黨主席的比例為29％，也有22％表示較希望由郝龍斌擔任，但有近半數（49％）沒有表示意見。

《TVBS》民調交叉分析指出，在國民黨支持者中，有38％希望由江啟臣擔任國民黨主席，33％則希望是郝龍斌，兩人差距不大，另外30％沒有表示意見；中立選民有17％希望是江啟臣，也有15％希望是郝龍斌，但有近七成（68％）沒有表示意見。

國民黨在2020大選大敗，主因為年輕人的支持度不夠，外界也關注哪位候選人有能力培養國民黨年輕世代。《TVBS》調查指出，50％民眾認為江啟臣比較有能力培養國民黨年輕世代，認為是郝龍斌的比例為21％，另外29％沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於109年2月27日至3月3日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,545位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為454位，拒訪率為29.4％，最後成功訪問有效樣本1,091位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

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