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日本人慌了！　搶完衛生紙後搶米...網驚：準備打仗嗎？

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搶完口罩後，日本人開始搶米。（圖／pixabay）

▲搶完口罩後，日本人開始搶米。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

日本新冠肺炎確診個案不斷攀升，使得日人民心惶惶，除了先前搶購衛生紙之外，現在也開始搶備居家糧食，像米、速食麵、冷凍食品等都賣得超好！就有民眾在Twitter上PO出超市米被搶購一空的照片，表示非常震驚「所有東西都被搶光了，要準備打仗嗎？」

據日本媒體報導，日本全國中小學自3月2日起停課，北海道更進入「緊急狀態」，呼籲民眾待在家中減少外出。在害避疫情不出門、以及擔心被病毒感染的恐慌情緒下，「現在不買以後買不到」的念頭快速在日本民眾心中蔓延 ，逼得日本農林水產省出來緊急呼籲：「國產稻米十分充足，沒有『不買就會沒了』的事！」保證泡麵、冷凍食品供應充足，不會缺貨。

不少超市的米被搶完。（圖／翻自推特）

▲不少超市的米被搶完。（圖／翻自推特）

實際情況是消費者已經心急到直接向稻農買米，讓稻農、供應商都跳出來在推特上澄清，儘管一般通路可能一時賣完，但不可能缺米，米倉還有很多米，而且前陣子米價才下跌！

稻農並強調，米也是生鮮食品之一，在常溫之下放太久的話，美味鮮度會降低，呼籲大家「還是吃多少買多少比較好！」

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